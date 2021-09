Sport



Presentato il Basket Le Mura nella serata dello sport femminile lucchese

venerdì, 24 settembre 2021, 20:15

Serata di gala al Circolo Tennis Lucca di Vicopelago per due eccellenze sportive al femminile, nonché le uniche realtà della città dell’arborato cerchio a poter vantare nella propria bacheca uno scudetto, che hanno presentato ufficialmente i loro organici in vista dell’imminente avvio della stagione 2021-2022.

Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca e le padrone di casa del CT Lucca, campionesse d’Italia in carica, hanno vissuto un bel momento di condivisione che possa, magari, essere stato di buon auspicio per i primi impegni dell’annata. Capitan Miccoli e compagne debutteranno domenica 3 ottobre in quel di Moncalieri contro Famila Schio mentre le ragazze di Ivano Pieri cominceranno il loro cammino sette giorni più tardi ricevendo la visita del Tc Genova.

In attesa di terminare il ciclo di amichevoli, domenica ultimo test alle 17 al PalaTagliate contro Costa Masnaga e di accogliere Sydney Wiese e Blake Dietrick, il loro arrivo è infatti previsto ad inizio della prossima settimana, la serata di ieri, presentata dal vicecaposervizio de La Nazione di Lucca Cristiano Consorti, ha dato la possibilità al pubblico presente di iniziare a conoscere il roster biancorosso.

Per l’occasione, inoltre, è stato alzato il sipario sulla prima maglia da gioco, realizzata dallo sponsor tecnico Macron, del Gesam Gas e Luce Lucca. Divisa che propone un concept differente rispetto al recente passato con strisce diagonali rosse, medesimo colore presente sul colletto e lateralmente, che vanno riempire il classico bianco.

In questa bella serata, alla quale hanno partecipato anche il questore Alessandra Faranda Cordella, gli assessori comunali Stefano Ragghianti e Francesco Raspini e il consigliere provinciale Iacopo Menchetti, la società del presidente Rodolfo Cavallo ha voluto donare, attraverso le proprie cestiste, una targa a tutti quegli sponsor che in questi anni hanno fattivamente contributo a far sì che il club restasse nel gotha della pallacanestro femminile italiana per dodici stagione di fila.

A ricevere il riconoscimento sono stati i rappresentanti Agos, Ali, Sadas, Cartiere Cardella Humanitas, Cdc, Club Lucca, Fonte Ilaria, Gesam Gas e Luce, Croce Verde, Ego, Studio Athena, Colus, Cetilar, Bper Banca, Generali Banca e Casa del Cuscinetto.

“Ci siamo messi alle spalle questi due anni difficili per i motivi che tutti conosciamo, puntando su un rinnovato progetto che possa arrecare della continuità durante le stagioni future. In attesa della prima giornata di campionato, posso dire che siamo partiti con il piede giusto in questo precampionato, considerando l’assenza delle due statunitensi. Ci sono tutte le credenziali per disputare un buon campionato, contando sull’apporto del nostro pubblico che finalmente potrà tornare sulle tribune del PalaTagliate.” – è il pensiero del presidente Rodolfo Cavallo.

Gruppo affiatato, qualità, intensità, ambizione, entusiasmo e coraggio sono gli ingredienti necessari per vivere una bella stagione. Tutte caratteristiche che, per quanto visto in preseason, la squadra di coach Luca Andreoli ha dimostrato di possedere.