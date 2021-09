Pugilistica Lucchese: tris di vittorie alla due giorni di pugilato di Livorno

Altri articoli in Sport

Torna, questo sabato 18 settembre, l'appuntamento di podismo non competitivo a staffetta in pista denominato: "10 x 1 ora - Una corsa per Andrea Lanfri - 3° Memorial Marino Nelli" organizzato dall'Asd Marciatori Marliesi, che si terrà presso il Campo Scuola dell'Atletica Moreno Martini (campo CONI di Lucca) in via...

Il team lucchese archivia con soddisfazione l'appuntamento valido come manche del Campionato Italiano Rally Terra, affrontato al fianco di Valter Pierangioli sulla Skoda Fabia R5 Evo "gommata" Pirelli

Si è conclusa sabato la speciale open week promossa da Lucca Academy Basket, la società nata per volere di Basketball Club Lucca e Basket Le Mura, con l’obiettivo di offrire ai più piccoli un’opportunità unica nel panorama della pallacanestro locale

Si sono celebrati ieri sabato 11 settembre i primi 60 anni del Panathlon Club di Lucca, fondato nel mese compleanno di settembre 1961

La sesta edizione del Trofeo Carlo Lovari si chiude con un grande successo su tutti i fronti. Davanti al pubblico delle grandi occasioni, sul parquet del Palatagliate hanno trionfato le padrone di casa del Basket Le Mura Lucca, che si aggiudicano tutti i premi di questa edizione in rosa

Ad Antignano, con partenza ed arrivo alla suggestiva "Baracchina Azzurra" si sono confrontati gli specialisti del cronometro in una originale kermesse organizzata dall'Avis Ciclismo Rosignano sotto l'egida del Comitato Uisp