Sabrina Moscardini esordisce al Rally di Casciana Terme: un piccolo sogno diventato podio

giovedì, 30 settembre 2021, 13:41

di giulia del chiaro

Quando si ha un sogno, di quelli che ti fanno sorridere ogni volta in cui li immagini realizzati, non c’è ostacolo che possa evitarti di raggiungerli: non ci sono età, genere, paura o preoccupazioni. Lo sa bene Sabrina Moscardini che, da qualche anno, sogna di salire a bordo di un’auto da rally come navigatrice e che, dopo aver conseguito il brevetto nel 2019, finalmente, il 19 settembre ha coronato il suo più grande desiderio.

Un sogno diventato realtà e qualcosa in più. Sì, perché Moscardini, due domenica fa, non solo è scesa in pista per la prima volta come navigatrice per il Rally di Casciana Terme, ma, durante la sua corsa inaugurale, ha anche colto la vittoria di classe affiancando il pilota Alessio Lucchesi su una MG ZR 105.

“Da anni, lavorando per la Croce Verde durante i rally – spiega la neo-navigatrice –, ho avuto modo di conoscere questa splendida realtà fatta di piloti e navigatori eccezionali e ho deciso di fare un corso a Pisa in una scuderia per diventare navigatrice. Con l’arrivo della pandemia, poi, ho tenuto fermo il desiderio di mettermi alla prova in gara fino a Casciana Terme”.

Quella di Casciana Terme è stata un’esperienza difficile e complessa – racconta – ma resa indimenticabile grazie ad un team che l’ha supportata dalla preparazione fino al momento in cui, per la prima volta, ha indossato davvero la tuta: “è stato un debutto tanto atteso e difficile sia per la tensione emotiva che per il meteo non proprio favorevole, ma abbiamo tenuto, fin da subito, alti livelli di tempo su tutte le prove”.

A seguirla, in ogni momento, la famiglia che l’ha supportata fin da subito in questo suo obiettivo: “mio marito Stefano e mia figlia Martina, insieme con mio cognato David che, purtroppo, non ha potuto essere presente, sono stati fondamentali nel sostenermi in questo sogno nel cassetto che, fino a poco tempo fa, non si sapeva se effettivamente avrei realizzato”. Un grazie speciale, poi, lo dedica a Stefano Salotti e a tutto il team che ha creduto in lei e dal quale si è sentita “super coccolata fin dall’inizio”.

E alla domanda “ti sei piaciuta?” Sabrina ha risposto: “sì, sono felice della nostra performance e orgogliosa di aver raggiunto un risultato del genere al mio debutto. È stato un fine settimana adrenalinico e ricco di emozioni. Tante emozioni che, salita sul podio, si sono trasformate in lacrime di gioia”.

Non è, infatti, solo il risultato finale ad aver reso indimenticabile il weekend, ma anche le condizioni complesse di gara che hanno messo a dura prova i paretcipanti e che hanno posto la navigatrice, per la prima volta davvero in vettura, di fronte a un’esperienza difficile sia a livello mentale che fisico con un manto stradale che passava, nel corso della stessa prova speciale, da bagnato a completamente asciutto.

Un esordio più che soddisfacente, quindi, che Sabrina Moscardini probabilmente potrà mettere a frutto partecipando a qualche altra gara alla quale sta già cominciando a lavorare con la squadra.