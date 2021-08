Sport



Sessant'anni ruggenti, Michelangelo Troysi vince a Viareggio il torneo internazionale Over60

martedì, 31 agosto 2021, 21:55

4-6, 6-2, 6-3. Con questo punteggio e in rimonta contro Federico Lenzi, Michelangelo Troysi, atleta e maestro di tennis apprezzatissimo in quel di Lucca al Tennis Club Il Poggio a S. Anna, si è aggiudicato il prestigioso torneo internazionale veterani disputatosi sui campi del Circolo Tennis Viareggio.

E' stata una settimana intensa sotto tutti i punti di vista per l'esperto tennista lucchese il quale non ha lasciato spazio ai suoi avversari se non, appunto, un unico set nella finalissima.

I veterani erano provenienti da mezzo mondo e si erano dati appuntamento al tennis Club Viareggio per un torneo ormai divenuto un classico a partire dagli Over35, per arrivare agli Over80.

Uno grande sforzo per il circolo nella pineta viareggina, ma anche tanta soddisfazione.

"E' un evento molto importante per noi 'vecchietti' - scherza Michelangelo Troysi, fisico asciutto e fiato pazzesco - Ci siamo impegnati alla morte o quasi, per me una grande soddisfazione, ma, soprattutto, l'essermi divertito con lo sport che amo da sempre. Ringrazio vivamente l'organizzazione del torneo, davvero impeccabile. Complimenti e arrivederci, magari, al prossimo anno".