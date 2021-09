Sezione arbitri 'M. Gianni' di Lucca: consegnate le benemerenze Coni a Bini e Ruffo

Altri articoli in Sport

lunedì, 20 settembre 2021, 23:55

Una stagione stellare quella della Virtus Lucca che prosegue nel suo momento magico confermando a colpi di risultati eccellenti la qualità del proprio lavoro

lunedì, 20 settembre 2021, 15:18

Ecco il volto della pallacanestro maschile lucchese. Parole d'ordine: passione, rispetto, lealtà e inclusione per offrire un modello positivo alla città

domenica, 19 settembre 2021, 17:31

Di progetti per riportare in alto in nome di Lucca nella pallacanestro maschile ce ne sono tanti e l’entusiasmo traspare dalle parole del numero del club

domenica, 19 settembre 2021, 17:25

Alessandro e Irene dopo la conquista della medaglia di bronzo ai campionati italiani assoluti 2021, hanno di nuovo ottenuto la convocazione nella nazionale danza sportiva categoria Under 21

domenica, 19 settembre 2021, 13:06

Grande successo a Lucca per la seconda edizione "Lucca Chess Festival". Grazie all'organizzazione e all'impegno dei soci del Circolo Scacchistico Lucchese, il Foro Boario, già luogo d'eccellenza di ritrovo e comunità dei giovani della città, ha ospitato il torneo di scacchi che richiamato a Lucca ben 115 scacchisti provenienti da...

sabato, 18 settembre 2021, 21:37

Nel secondo test del proprio precampionato il Basket Le Mura Lucca viene superato per 72-49 dalle padrone di casa della Virtus Segafredo Bologna in una partita cha ha visto affrontarsi due squadre incomplete