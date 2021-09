Sport



Successo della corsa al campo Coni per Andrea Lanfri

mercoledì, 22 settembre 2021, 22:38

Sulla pista completamente rinnovata del campo scuola di atletica Moreno Martini di Lucca, sabato 18 settembre, si è disputata la corsa non competitiva, organizzata dal gruppo podistico Marciatori Marliesi e giunta alla 4^ edizione "10 x 1 ora" dedicata ad Andrea Lanfri, l'atleta lucchese paralimpico, (e valida come 3° memorial Marino Nelli), il quale si è cimentato nella classica distanza di 1 ora prima di partire per la realizzazione di uno dei suoi progetti: la conquista delle sette vette più alte del mondo.



Nonostante tutte le limitazioni dovute alla normativa anticovid, sono state ben 15 le squadre presenti. La giornata si è svolta all' insegna della goliardia e spirito agonistico nonostante non rivestisse carattere agonistico è stata altresì baciata da una splendida giornata di sole contro tutte le previsioni meteorologiche. Gli atleti hanno percorso un totale di km. 1712,535 per beneficenza in onore di Andrea Lanfri e del suo nuovo progetto "From 0 to 0". Ad intrattenere i podisti un instancabile speaker: Marco Rovai coadiuvato sul finale da Graziano Poli.

I Marciatori Marliesi ringraziano tutti gli intervenuti, dalle squadre, agli sponsor, all'amministrazione comunale e all'ideatore della manifestazione Claudio Landucci e alla presenza e alla premiazione della sorella di Marino Nelli, Rita.



Naturalmente gli organizzatori sperano di poter dare appuntamento alla prossima edizione facendo presente che i notevoli disagi creati dalla pandemia Covid 19 ha dato un grande taglio alla presenza di pubblico e di sponsor ed i costi di realizzazione sono alti e questo inficia anche sul poter dare un maggiore contributo di fondi al beneficiario di questa corsa.