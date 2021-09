Sport



Tau, il ds Dal Porto: "Contro Camaiore primo impegno ufficiale"

giovedì, 16 settembre 2021, 17:10

In vista della partita di Coppa contro il Camaiore, primo impegno ufficiale della stagione in programma domenica 19 settembre, alle ore 15.00 allo stadio di Altopascio, il DS Maurizio Dal Porto ha analizzato il percorso pre stagionale degli amaranto.

"Le amichevoli e gli altri impegni pre-stagionali ci hanno dato le risposte che cercavamo, soprattutto dai nuovi arrivati. La squadra sta bene, c’è solo qualche normale acciacco dovuto alla preparazione. Mister Cristiani sta lavorando molto bene per trovare la giusta collocazione in campo a ogni giocatore, oliando poi i meccanismi di squadra. Contro il Camaiore sarà il primo impegno ufficiale e affronteremo una formazione di grande valore e ben organizzata".

"Giocando in casa, se dovessimo vincere, avremo la possibilità di riposare il prossimo fine settimana per poi giocare contro il Montecatini il weekend successivo. In caso di pareggio o sconfitta invece giocheremo subito la prossima settimana".

"Siamo molto contenti del lavoro fatto per preparaci all’inizio della stagione, con la speranza per noi e per tutte le altre squadre, di poter disputare un campionato libero dagli impedimenti del Covid. Questo è l'augurio che faccio alla nostra e anche a tutte le altre società e ovviamente faccio un in bocca al lupo ai ragazzi per questo primo impegno ufficiale".