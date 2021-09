Sport



Torneo Cordischi, via alle fasi ad eliminazione diretta

sabato, 4 settembre 2021, 13:32

Sono terminate ieri, 3 settembre, le fasi a gironi e da domani, domenica 5 settembre, inizieranno ufficialmente le fasi ad eliminazione diretta del Torneo Cordischi, organizzato dal Tau Calcio Altopascio.

"A nome Tau Calcio Altopascio ci tengo a ringraziare tutte le squadre che hanno partecipato fino a questo punto al 27° torneo Memorial Antonio Cordischi - ha commentato Raffaello Giannini, responsabile della sicurezza e dell'organizzazione tornei ed eventi per la società amaranto. - Tutte le squadre hanno dimostrato il massimo impegno e nella situazione delicata che tutti conosciamo, anche una grande attenzione e professionalità sul campo. Per questo ci teniamo a ringraziare tutte le società che hanno partecipato, cogliendo l'occasione per fare il nostro in bocca al lupo alle qualificate per le fasi finali. Un altro ringraziamento vogliamo farlo a tutti i nostri sponsor che continuano a sostenerci nell'organizzazione dei tornei, senza di loro sarebbe impossibile mettere su eventi come questo".



Foto Nucci