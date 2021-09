Trofeo Margherita 2021

Altri articoli in Sport

lunedì, 27 settembre 2021, 19:06

La partita con gli Shoemaker è stata l'ultima fatica per i ragazzi di coach Tonfoni prima di entrare definitivamente sulla pista di rullaggio, pronti a decollare per l'imminente campionato di C Gold

lunedì, 27 settembre 2021, 17:38

A 72 ore dalla sconfitta di Ancona i rossoneri domani, calcio d’inizio alle 18, andranno alla ricerca della seconda vittoria interna consecutiva contro il Teramo, entità che non è partita nel migliore dei modi, fatta eccezione per la Coppa Italia, come testimoniato dai due punti, con solo un gol realizzato,...

lunedì, 27 settembre 2021, 16:42

Ripartenza bagnata per gli atleti più piccoli della Virtus Lucca che domenica, al Galà Esordienti 2021 Special Edition, hanno dovuto fare i conti con la pioggia battente caduta sul campo scuola Moreno Martini che ha costretto l’organizzazione a interrompere anticipatamente la manifestazione

lunedì, 27 settembre 2021, 14:30

Venerdì sera 1 ottobre, alle ore 21, al Real Collegio di Lucca, verrà presentato il nuovo libro del giornalista-scrittore Paolo Bottari dedicato alla storia dello sport lucchese, “L’Oro di Lucca - Le imprese, i campioni e le pagine epiche dello sport di tutti i tempi” che gode del patrocinio di...

lunedì, 27 settembre 2021, 13:50

Tempo di premiazioni in casa ACI Lucca: nella sede di via Catalani, sono stati consegnati i trofei ai campioni lucchesi ACI Sport 2020

domenica, 26 settembre 2021, 23:38

Il ciclo delle quattro amichevoli previste nella pre-season del Basket Le Mura Lucca si chiude con la vittoria, con il punteggio di 67-71, del Limonta Costa Masnaga