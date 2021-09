Sport



Trofeo Matteotti e Memorial Marco Pantani: due nuove sfide per Amore&Vita

venerdì, 17 settembre 2021, 13:40

Archiviata la parentesi in azzurro alla Coppa Sabatini con una prestazione non proprio conforme alle aspettative, Marco Tizza è già pronto per giocarsi un ALL-IN in questo week-end di prestigiosi appuntamenti. Un intenso doppio impegno di altissimo livello, nel quale Amore e Vita intende decisamente distinguersi.

Si parte dal Memorial Marco Pantani in quel di Cesenatico, per poi passare sulle calde strade abruzzesi del Trofeo Matteotti.

Due manifestazioni importantissime che rappresentano una sfida determinante per i colori e di Amore e Vita, essendo state entrambe vinte in passato da atleti di Fanini. Marcussen prima, e Pelliconi poi, si aggiudicarono negli anni 80 il Trofeo Matteotti, mentre, è storia recente quella scritta da Marco Zamparella che nel 2017 si aggiudicò in modo a dir poco sensazionale il Memorial Pantani.

"Ricordo ogni km come se fosse ieri – espone ancora emozionato l'ex atleta di A&V, oggi direttore sportivo del team di Fanini – andai all'attacco fin dai primi chilometri portando via la fuga buone dopo circa un quarto di corsa. Poi restammo al comando in due, ed infine da solo fino a che non venni ripreso nei 50 km finali. Poi, a quel punto tenni duro e riuscì a tenere il passo dei migliori nella fase finale. Vinsi la corsa di tattica, di cuore e di testa più che di gambe. Però alla fine anche quelle fecero la differenza visto che riuscii a mettermi alle spalle campioni come Diego Ulissi, Egan Bernal, Mattia Cattaneo, Sonny Colbrelli ed Elia Viviani. Un ordine d'arrivo non da poco insomma, un ricordo che rimarrà indelebile sia per me che per la famiglia Fanini".

"Oggi mi trovo dall'altra parte, sono a ricoprire il ruolo del D.S. e cercherò di consigliare e motivare i miei atleti al meglio, come a suo tempo fecero con me Maurizio Giorgini e Francesco Frassi.

Per entrambe le corse puntiamo ancora su Marco Tizza, perché la prova di Peccioli non gli rende assolutamente merito e sono sicuro che saprà riscattarsi" conclude Zamparella.

Oltre a Tizza occhi puntati anche su i due stagisti, debuttanti in casacca A&V.

Si tratta di due Under 23 molto forti e promettenti come Giacomo Cassarà e Mattia Benedetti.

Cassarà corre nel Gragnano Sporting Club, un team tra i più storici d'Italia, con sede a pochi chilometri da quella di Amore e Vita e presieduto dall'esperto e profondo conoscitore di ciclismo Carlo Palandri. Uomo di profonda tradizione ciclistica da sempre molto affezionato alla famiglia Fanini, tant'è che il figlio Marino, ex ciclista, oggi imprenditore di successo, passò al professionismo proprio in maglia Amore e Vita .

Cassarà ha grande talento, così come ce l'ha Mattia Benedetti che invece proviene dal Futura team dell'ex campione Franco Chioccioli, vincitore in carriera di un Giro d'Italia e, anch'egli, ex atleta e pupillo di Ivano Fanini.

"Sono entrambi ragazzi seri, tenaci e coraggiosi, due ottimi prospetti dotati anche di grande talento e generosi margini di miglioramento per il futuro – spiega Cristian Fanini - sebbene sia necessario specificare che non avremo grosse pretese o aspettative da parte loro, sono però sicuro che sapranno trovare il modo per mettersi in luce in maniera apprezzabile. Sarà un debutto a dir poco prestigioso, con un parterre di atleti al via stellare e tutti in fase di rifinitura finale per i campionati del mondo in programma la prossima settimana. Come dico sempre, questo deve servire da motivazione affinché possano dare il meglio, consapevoli che non avranno alcun tipo di stress da parte nostra ma solo applausi."

Inoltre Amore & Vita punterà moltissimo anche su Paolo Totò e su Stefano Pirazzi, due atleti di grande esperienza e spessore, importanti per la formazione diretta da Zamparella e Giorgini, a cui viene chiesta una grande prova d'orgoglio in questo finale di stagione. Sia Totò che Pirazzi in passato hanno sempre ben figurato proprio in queste due competizioni, specialmente Totò, che vanta un 3° posto al Pantani ed un 4° al Matteotti. Pertanto saranno chiamati a dare battaglia ed essere valide alternative a Marco Tizza.

Infine, ma non per minor importanza, da segnalare il ritorno alle corse dopo oltre sei mesi di Manuel Senni. Travolto in allenamento nel mese di aprile scorso e successivamente operato per problemi relativi all'incidente, rientrerà in gara proprio sabato nella corsa di casa, sulle strade della sua Cesenatico in onore di Marco Pantani.