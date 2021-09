Sport



UltrApuane Pro Classic Cycle, ancora un grande successo: vincono Pesciaroli e Rellini

giovedì, 2 settembre 2021, 09:06

Calato il sipario della seconda edizione della UltrApuane Pro Classic Cycle del 28 e 29 agosto 2021, è tempo di tirare le somme.

Il risultato è decisamente positivo. La seconda puntata della gara di ultracycling con partenza dal Caffè delle Mura, ha visto sulla linea di partenza, molti dei migliori ultracyclers del momento.

Le ultracycling sono competizioni su lunga distanza non stop, con dislivelli di migliaia di metri ed il tempo di permanenza sulla sella che supera le 24 ore.

I tracciati da 400 km con 7000 metri di dislivello e 600 km con dislivello positivo di 11000 metri, hanno portato i partecipanti nel cuore delle Alpi Apuane.

Il Passo San Pellegrino, il Passo dell'Abetone, il Passo di Pradarena e altre magnifiche salite, hanno messo alla prova le gambe dei temerari ciclisti.

Nemmeno la pioggia al momento della partenza e le temperature quasi invernali della notte, sono riusciti però a mettere in difficoltà gli atleti. Una corsa contro il tempo che ha visto i primi arrivi sul tracciato di 400 km, dopo poco meno di 16 ore per il già vincitore della prima edizione Cesare Pesciaroli, alla media di 25 km/h.

Mentre per il percorso di 600 km, si è dovuto attendere appena 25 ore per vedere l'ingresso in Piazza San Francesco di Daniele Rellini, che ha coperto l'intero anello alla media di 24 km/h.

Un successo per la ASD PRO CLASSIC CYCLE, che ha potuto contare sull'appoggio di alcune delle migliori aziende del territorio ed degli entilocali, che ringraziano: Comune di Lucca, Real Collegio, Bardahl, pastificio Mennucci, Apisprint, Casata Davini, T-Ice24, Intelligence Consulting, Autoscuola Lucchese, Security and Service.