Sport



Virtus: Aurora Massaglia due volte campionessa toscana

mercoledì, 22 settembre 2021, 16:36

Aurora Massaglia campionessa toscana nel salto in lungo e nel salto triplo rispettivamente con le misure di 5.50 e 10.91. Un doppio titolo che si accompagna a quello di Giada Bartolozzi, vice campionessa regionale sui 300 ostacoli con il crono di 50.32 e bronzo sugli 80 ostacoli. Questi sono solo i principali risultati di un fine settimana estremamente positivo per i Cadetti e le Cadette della Virtus Lucca impegnati a Campi Bisenzio nei campionati regionali di categoria.

Esiti molto soddisfacenti e significativi della volontà degli atleti e della società di confermarsi su ottimi livelli anche nel settore giovanile, comparto al quale la dirigenza presta da sempre particolare attenzione. Il gran lavoro della Virtus, che si affida a tecnici validi e competenti, emerge in ogni competizione nella quale gli atleti biancocelesti sono in grado di distinguersi sia per meriti sportivi sia per comportamenti esemplari.

Accanto alle straripanti prestazioni delle atlete che hanno conquistato il podio, meritano una menzione particolare tutti gli atleti che hanno ben figurato, ognuno anche in più di una specialità, nel corso della manifestazione.

Bravi negli 80 e nei 300 metri Vutha Locci, Cristian Cordoni, Gabriele Carignani, Sauro Fanucchi, Nicholas Pellegrini, Simone Melani e Matteo Luti; nei 1000 metri Tommaso Virdis, Vutha Locci, Matteo Luti, Joseph Manfredi; nei 2000 Sebastiano Simonetti e Matteo Luti. Doppia fatica anche per Leonardo Pierotti, quinto nei 300 ostacoli e sesto nei 100 ostacoli. Per il salto in alto buona prova di Joseph Manfredi mentre nel lungo bene Marco Pardini sesto seguito da Gabriele Giannotti, Simone Melani e Matteo Luti. Quinto posto per Gabriele Gianotti nel triplo e quarta posizione per Sauro Fanucchi nel lancio del matello.

Tra le cadette, Aurora Massaglia - allenata con grande scrupolo dal tecnico Lorenzo Dumini - vince agevolmente il lungo precedendo le compagne di squadra Elena Abetini, Bianca Pellini e Veronica Landucci. Nel triplo invece, la vittoria di Aurora Massaglia arriva insieme al quinto posto di Elena Abetini e all’ottavo di Chiara Franceschini. L’ottimo terzo posto di Giada Bartolozzi negli 80 ostacoli va a braccetto con la quinta posizione di Veronica Landucci. Molto bene anche Bianca Pellini, quarta nel salto in alto e buone prove di Martina Di Cesare, Elena Panerai, Elena Boschi, Sara Isola, Bianca Pellini, Adriana Vannucci, Emilia Giambastiani e Stella Bullari negli 80 e nei 300 metri; nei 1000 brave Adriana Vannucci, Elena Abetini, Emilia Giambastiani e Martina Boschi.

Grande soddisfazione in casa Virtus dove non mancano mai le gioie per i traguardi conquistati a fronte di impegno, lavoro e passione per il settore giovanile che richiede, oltre a una solida organizzazione, anche un investimento quotidiano di risorse ed energie. Il ringraziamento della società va anche ai componenti del settore tecnico nelle figure di Francesco Giannotti, Caterina Consani e Federico Anselmi oltre ai tecnici dello staff agonisti.

A coronamento degli ottimi risultati raggiunti arriva infine la convocazione per Aurora Massaglia, chiamata a rappresentare la Toscana nel salto in lungo ai prossimi campionati italiani per regioni che si disputeranno a Parma dal 1 al 3 ottobre.