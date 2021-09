Sport



Zerosei fa il pieno alla Gran Fondo del Gallo Nero conquistando l'intero podio nella M4

martedì, 21 settembre 2021, 08:16

di Valter Nieri

Raramente una squadra riesce a conquistare l'intero podio in una manifestazione sportiva. C'è riuscita la Zerosei di San Leonardo in Treponzio nella Gran Fondo del Gallo Nero, grazie al perfetto gioco di squadra e ad una condizione ottimale dei suoi Master 4, la categoria che le toglie maggiori soddisfazioni. Il successo è andato Giacomo Nomellini che ha portato a termine il percorso di 100 km. e 1800 metri di dislivello con partenza ed arrivo a Radda in Chianti con il rispettabile tempo di 2h52'34". Al secondo posto si è classificato Daniele Giusti con un ritardo di 34 secondi e a completare il podio con lo stesso tempo di Giusti è giunto terzo Luca Franceschelli. La squadra presieduta da Mauro Madrigali si è ritagliata un ampio spazio fra gli oltre 900 partenti mostrandosi unita verso l'obiettivo programmato e centrato. Una squadra che continua il suo percorso selezionando i vari impegni e preparandosi con intensi allenamenti non senza quella fatica però ripagata dalla passione per il ciclismo condivisa con altri amici perché in compagnia anche l'allenamento rimane meno pesante e meno noioso. Fra le verdeggianti colline chiantigiane di incomparabile bellezza, dove si estrae l'arte di gradimento della buona cucina ed uno dei migliori vini d'Italia, l'esercito di ciclisti si è dato appuntamento a Radda in Chianti, sede di partenza e di arrivo, per poi scalare varie colline nelle loro sommità: da Panzano in Chianti con i suoi 476 metri di altitudine a Castellina in Chianti (624 m.) a Radda in Chianti, ultima asperità prima dello striscione di arrivo, preceduta dalla discesa di Lucarelli. La Zerosei si è presentata alla partenza con ben 18 atleti, alcuni dei quali sono rimasti costantemente nel plotone di testa dandosi reciprocamente il cambio nel tirare.

DANIELE GIUSTI COLTO DA CRAMPI

Daniele Giusti, che ha corso per la squadra con la consueta generosità, è soddisfatto del risultato complessivo ed anche in questa occasione non si è risparmiato nel tentare la fuga:

"Ho attaccato in salita in zona Lucarelli, ma sono stato colto da un improvviso attacco di crampi forse a causa dello sforzo eccessivo. La giornata mi si poteva mettere male. Per fortuna una volta che il gruppo mi ha ripreso è partito in contropiede Nomellini senza che nessuno rispondesse alla sua accelerazione e rendendo quindi piuttosto basso il ritmo del gruppo al quale mi sono potuto adagiare nonostante i problemi muscolari. Siamo riusciti a creare un bel gruppo di atleti motivati e coesi per ottenere tutti insieme risultati importanti come questo. Vorrei citare anche l'ottima prova di Giulia Lucchesi che, nonostante una caduta, è riuscita a rimettersi in sella ed a portare a termine la gara. Il tracciato è stato probante. Si saliva e si scendeva senza tratti pianeggianti".

I PROSSIMI IMPEGNI

Una GF del Gallo d'Oro quindi prodiga di soddisfazioni per il Team capannorese che oltre a fare il pieno nella Master 4 ha onorevolmente piazzato il terzetto del podio nella graduatoria assoluta. Nomellini è giunto 11.o nella classifica generale, Giusti 17.o e Franceschelli 18.o. Il vincitore assoluto è stato Luca Chiesa che ha preceduto nell'ordine Rossano Mauti e Davide Lombardi. Per Zerosei non c'è tregua, perchè sono imminenti altri impegni dove dimostrare il buon livello di squadra, come sabato quando una schiera di atleti sarà alla partenza della San Baronto-San Baronto, con la salita di Giugnano ad animare la corsa nel finale, una corsa adatta agli scalatori. Ai primi di ogni categoria sarà assegnata la maglia tricolore del Criterium della Montagna. Domenica prossima invece Daniele Giusti sarà alla partenza della GF dei Colli del Tartufo a San Miniato. Un fine settimana che potrebbe impinguare il bilancio stagionale sia di Giusti, sia di Nomellini che vantano al momento tre successi a testa.

ASD ZEROSEI PROTAGONISTA ANCHE NELLA MTB CON LORENZO GUIDI SUL PODIO A MONTECATINI

Un week-end ricco di soddisfazioni per la Zerosei che oltre a conquistare l'intero podio con gli stradisti a Radda in Chianti, ha piazzato al secondo posto il neo campione italiano Lorenzo Guidi nella 5.a tappa della MTB Tour Toscana che si è svolta nella GF delle Terme di Montecatini, giunta quest'anno alla 14.a edizione. Una gara resa difficile dagli sterrati infangati per la pioggia caduta nel corso della mattinata, che ha ancora una volta evidenziato le performance del campione barghigiano lungo i 45 km. del tracciato ed i 1400 metri di dislivello. A precederlo sull'arrivo fissato all'ippodromo Sesana è stato Giuseppe Lamastra della squadra torinese Silmax Racing. Il podio è stato completato da Matteo Spinetti del Team Ciclissimo Bike.