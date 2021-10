Alberto Francesconi campione regionale TPRA di tennis

Altri articoli in Sport

mercoledì, 6 ottobre 2021, 16:31

Il penultimo appuntamento con il CIR fa tappa nel fine settimana a Verona con il Rally Due Valli con HP Sport RRT pronta ancora una volta a recitare un ruolo da protagonista

mercoledì, 6 ottobre 2021, 10:31

Dopo un anno e mezzo di stop forzato a causa della pandemia, in casa biancorossa gli allenamenti sono già ricominciati da più di un mese agli ordini del confermatissimo coach Giulio Bernabei e del suo staff composto dalla vice Simona Querci, dall'assistente Chiara Tessaro e dalla preparatrice Francesca Marchi

martedì, 5 ottobre 2021, 13:21

Il lungo rettilineo di Monza si perde nelle montagne del lecchese, l’umidità lasciata dalla pioggia oggi le nasconde e allora lo sguardo, dall’abitacolo della sua Lola-Alfa Romeo 3000, Roberto Vanni lo riserva ai colori che gli sono intorno

martedì, 5 ottobre 2021, 12:23

Ennesimo appuntamento di spessore per la squadra di Porcari, al "via" dell'appuntamento veneto con tre vetture. Chilometri tricolori per la Toyota Yaris GR e per la Peugeot 208 R2B mentre, sotto i riflettori della Coppa Rally di Zona, ci sarà la Skoda Fabia R5

martedì, 5 ottobre 2021, 10:30

Farmaè S.p.A. – azienda quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, leader in Italia nell'e-retailing di prodotti per la salute e il benessere – sosterrà la società sportiva dilettantistica giovanile Basketball Club Lucca con una sponsorship che andrà a coprire anche le spese per le operazioni di sanificazione degli...

martedì, 5 ottobre 2021, 09:40

L'appuntamento nazionale regala alla serie promossa da AC Lucca un nuovo leader: è Simone Marchi, salito al comando della classifica copiloti capitalizzando al meglio l'assenza di Jasmine Manfredi