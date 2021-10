Atleti Virtus protagonisti ai campionati italiani su strada di Forlì

Altri articoli in Sport

lunedì, 11 ottobre 2021, 17:58

Una conclusione dolce-amara per la spedizione della Pugilistica Lucchese ai quarti di finale dei campionati italiani Schoolboy (13/14 anni) di Montesilvano, che riesce a staccare un solo biglietto per le semifinali di Mondovì in programma tra due settimane

lunedì, 11 ottobre 2021, 17:06

E' tanta la passione, a Lucca come ovunque, per il podismo, il Trail e l'ultra-Trail. C'è tanta voglia di correre ma anche semplicemente di camminare nei sentieri appenninici più o meno tortuosi per quel senso di libertà che le persone comuni ricercano costantemente ad ogni età

lunedì, 11 ottobre 2021, 14:10

lunedì, 11 ottobre 2021, 10:43

Comincia con un 2-2 conquistato in rimonta contro il forte TC Genova, storico rivale per il titolo da ormai quattro anni a questa parte per Jessica Pieri e compagne, la Serie A1 edizione 2021 per il Circolo Tennis Lucca Vicopelago

domenica, 10 ottobre 2021, 23:50

Al debutto davanti al proprio caloroso pubblico del PalaTagliate, con una capienza pari al 35% per le normative anti-Covid19, il Gesam Gas e Luce Luce cede per 87-93 all’overtime contro le campionesse d’Italia dell’Umana Reyer Venezia

domenica, 10 ottobre 2021, 19:24

Questa sera per i ragazzi targati Bcl il canestro sembra stregato, è un dialogo continuo con il solo ferro, la sirena poi mette fine alla partita sul punteggio di 60/81 assegnando la vittoria all'ABC Castelfiorentino