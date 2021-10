Sport



Bama affronta l'ostico Vela Viareggio

venerdì, 15 ottobre 2021, 10:39

Bama di scena al Palasport di Camaiore domani pomeriggio alle ore 18,15. Avversario il Vela Viareggio, società storica della Versilia, che ha accettato di partecipare come ripescata dalla serie D, dopo un anno di stop per covid.



Gli avversari sono reduci da una sconfitta in terra senese, contro la corazzata Costone, e da una in casa con Montale, che ha sconfitto gli altopascesi al debutto. Una sorta di piccolo crocevia per i rosablu che in caso di vittoria si collocherebbero, ovviamente solo in modo simbolico, nelle parti nobili della classifica. I versiliesi hanno buonissime individualità come il play/guardia Ghiselli, un'assoluta certezza a questi livelli, il lungo Tyler, roccioso e concreto, coadiuvato dall'esperto Servadio. Sul perimetro giostrano Bertuccelli, tiratore di striscia e Raimo, mano educata in uscita dal Cus Pisa. A condire il tutto l'esperienza ed il ball handling di Carnesi, nonché la qualità dei giovani Bo, Lopes e Cioni.



Riassumendo: assolutamente vietati i consueti cali di concentrazione da parte del Bama che dovrà essere sul pezzo in modo feroce per tutti i 40'. La netta vittoria con Carrara ha instillato fiducia a chili nelle vene cestistice della franchigia di via Marconi. Allenamenti intensi in settimana, conditi dalla solita sessione video per analizzare gli errori commessi nel match precedente. Roster che dovrebbe, a meno di brutte sorprese last minute, essere al completo. Arbitreranno Rossetti e Calvasin di Rosignano.