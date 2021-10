Sport : basket



Bama Altopascio corsaro a Livorno

domenica, 31 ottobre 2021, 11:50

US LIVORNO 64

BAMA ALTOPASCIO 81

(15-21; 45-33; 51-66; 64-81)

Arbitri: Giannini e Vagniluca

LIVORNO: Colley 6, Del Monte 17, Mealli 5, Locci 2, Pantosti 7, Vivone 6, Fiore 12, Artioli 3, Lulli 6, Armillei. All. Cerri

BAMA: Salazar 11, Lorenzi 10, Bini Emanele 10, Pellegrini 8, Creati 9, Doveri 9, Chiarugi 8, Arrabito 12, Pinzani 4, Del Frate. All. Giuntoli

"Stasera mi sono proprio divertito" Questa è la frase di un tifoso rosablù all'uscita dal PalaCosmelli, "what else" direbbe George Clooney. Sì, match divertente, a tratti spettacolare.

Il Bama ha sciorinato due quarti offensivi da palati fini (33-45), col rinforzino di un parziale di 11 a 0 ad inizio terzo periodo (33-56): risultato in freezer. Oggettivamente il Bama é stato favorito da una fase iniziale di campionato più soft di altri, ma a Livorno é stato un bel vedere, il futuro è un'ipotesi.

C'era (relativo) timore per il debutto di Colley che è partito con 4 punti salvo poi essere completamente neutralizzato. C'era da porre attenzione su Del Monte che, forse con alcuni tiri di troppo, ha risposto con 17 punti finali. C'era infine da sopperire all'assenza di Filippo Creati per poi far valere le maggiori tecnica, esperienza e fisicità rosablù: fatto.

Una risposta collettiva con 5 atleti in doppia cifra e 3 in zona di confine. Dopo un'inizio equilibrato il Bama allunga con i canestri di Salazar e Lorenzi, due percussioni di un sontuoso Marco Creati (MVP dell'incontro) e due appoggi in tonnara di Bini Enabulele. Il secondo periodo inizia con una tripla morbida come marshmallow da parte di Salazar, condita da un 2 su 2 pesantissimo da parte di Doveri dalla sua mattonella fuori dall'arco.

Entra Arrabito e fa capire a tutti perché 15 anni fa era un protagonista in serie B: 2 su 2 da tre punti e 1 su 1 da due in 3 minuti. Il Bama vola a +16 (43-27) con Livorno che non ci sta e risponde con Vivone, Del Monte e Lulli. 45-33 all'intervallo e megaparziale altopascese di 11 a 0 (56-33). Promenade sulla croisette? No.

Livorno ha il grande merito di non mollare mai piazzando un 8 a 2, con la connivenza di alcune distrazioni della franchigia del Tau, con alcuni atleti in evidente debito di ossigeno. Pellegrini calmiera le velleità dei padroni di casa con 3 jump dai 4 metri per il +15 al terzo fischio (51-66). Ultima frazione e gli amaranto locali arrivano a -11 a 3'40".

In teoria gap colmabile. Ma rientra Arrabito che continua a dipingere con due canestri ossigenanti . Sono 6 punti di Mister utility Chiarugi, che sta al team del Tau come un moment act alla cefalea, a piazzare un 1-2 nei pressi del ferro, con l'aggiunta di un piazzato dai 3 metri. I ragazzi di Cerri hanno il merito di crederci fino in fondo ma é game set and match. C'è tempo per un canestro in esitation di Pinzani che si permette il lusso di trovare un pertugio nella vallata che sembrava oscurata da Colley. Adesso iniziano i match più tosti per la franchigia di via Marconi, ma ci siamo divertiti. Su questo non ci piove.