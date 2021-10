Sport



Bama attende al Palabridge la Libertas Liburnia Livorno

sabato, 23 ottobre 2021, 10:17

Bama al Palabridge di Ponte Buggianese domani pomeriggio. I rosablu se la vedranno con la squadra appaiata in classifica (quota 4 punti) Libertas Liburnia Livorno. Una sorta di laboratorio cestistico della città dei 4 mori, guidata da un ottimo coach per la categoria come Gabriele Pardini.



Un team giovane, ben amalgamato, che fa della difesa un punto di forza e che non disdegna, anzi ama, correre in campo aperto. Su tutti spicca il classe 2000 Marrucci, un'ala esplosiva di 1,95, contattato in estate dalla franchigia di via Marconi, che ha firmato la bazzecola di 31 punti contro Carrara nell'ultimo match. Sul perimetro danno manforte il play/guardia Ristori, il tiratore Bonciani, l'altro play Bernardini, Mannucci e altri buoni giovani. Sotto canestro giostrano Ferretti e Bellavista, quest'ultimo in uscita dall'Us Livorno con una media di quasi 10 a partita. All around della squadra é Brunelli, atleta multidimensionale con trascorsi in serie B, che con i suoi 24 anni é tra i più "navigati" della squadra. Insomma un brutto cliente per il Bama che dovrà sudarsi ogni singolo canestro, in ogni singola azione, azzannando ogni pallone. Inoltre la Giuntoli Band dovrà ben bilanciare la fase difensiva vista la minor statura ospite, abbinata però a maggior velocità. Ci saranno i cosiddetti "missmatch", evidenti e frequenti, per gli altopascesi. Da sfruttare al meglio in attacco ma al contempo da contenere in modo efficace in difesa. Settimana caratterizzata da un lavoro proficuo in casa roablu. Lavoro svolto a limare le situazioni difensive ancora da migliorare, nonché diminuire il numero delle palle perse in attacco.



Palla a due alle 18,00. Arbitri Forte di Siena e Marabotto di Pisa.