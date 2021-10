Sport



Bama di scena a Montale

venerdì, 1 ottobre 2021, 10:43

Neo retrocessa contro neo promossa. Questa é la premessa del match che vede i rosablu di coach Giuntoli di scena, domani sera, sabato, al PalaBertolazzi di Montale. I padroni di casa hanno perso la scorsa stagione la serie playout di C Gold con Valdisieve mentre la franchigia di via Marconi ha avuto la meglio su Campi Bisenzio, nelle final four di serie D del 4 luglio.



Fatta questa premessa appare lapalissiano come sia favorita la squadra pistoiese, con a capo quest'anno coach Marcello. I pistoiesi poggiano le loro ambizioni sul "pretoriano" playmaker Mati, la rientrante ala Magnini dopo due anni in Gold a Quarrata, e sull'esplosivo esterno Salvi, in uscita da Agliana, sempre in Gold. Oltre a loro spazio alla cantera del Pistoia Basket 2000, società che in pratica é la vera partecipante al campionato. In primis la guardia canturina Caglio (classe 2002) che ha assaporato il parquet dell'A1 a Cantù la stagione scorsa ed é in piante stabile nel roster di A2 pistoiese. A seguire tutti elementi della squadra Under 18 di Eccellenza, anch'essi in odor di prima squadra, tra cui spiccano l'Estone Metsla, Kpadevi, Bonistalli e Brunetto. Ragazzi in un range di età compreso tra il 2003 e il 2005, con la kryptonite nei garretti e dall'atletismo esuberante. Il Bama di contro dovrà esser bravo a far valore le maggiori esperienza e tecnica, nonché lo sbilancio di tonnellaggio in paint area.



Il precampionato altopascese é stato tutt'altro che esaltante ma é risaputo, il precampionato é un pò come leggere un libro di cucina, le gare che contano sono come superare il provino per essere inserito nel cast de "La grande abbuffata", film cult di Marco Ferreri degli anni '70. Palla a due alle 21,00, arbitri Baldini e Cammilli. Ancora non dovrebbe essere ufficiale la partecipazione al 50% della capienza, quindi per ora l'ipotesi é di attenersi al 35%, ovviamente green pass alla mano.