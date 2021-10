Sport



Bama ospita l'Audax Carrara

sabato, 9 ottobre 2021, 10:52

Bama di scena a "caserta" (ormai tradizionale misto tra casa e trasferta), ovvero al PalaBridge di Ponte Buggianese. Domenica pomeriggio i rosablu ospiteranno una società storica della palla a spicchi: l'Audax Carrara. Franchigia che ha militato per anni in serie B.



Gli apuani di coach Cristelli al momento hanno seguito la teoria del "pochi ma buoni". Per stessa ammissione del tecnico di Carrara il team marmifero é al momento un pò corto, fermo restando la grande qualità di alcuni suoi elementi. In primis il playmaker lituano Siliauskas, che insieme al connazionale Kibildis ha fatto le fortune dello Spezia al piano di sopra: ergo finale per il passaggio in serie B. Giocatore che già faceva la differenza in Gold, sa innescare i compagni e sa colpire sia da fuori che in penetrazione. Da tenere sott'occhio il suo "step-back". Per proseguire con l'ala piccola Tealdi, giocatore ex Juve Caserta, altissimo per il suo ruolo (2,02) e micidiale quando é in giornata, anche se un pò discontinuo. Ne sanno qualcosa gli altopascesi che subirono un over 40 in Coppa nel 2019. Sul perimetro giostrano inoltre i giovani, ma validissimi, Mezzani (2002), autore di un ventellonel debutto con vittoria (85-70) contro la Juve Pontedera, e Leporati (10 punti contro la Juve), entrambi ottimi atleti. Nel primo match-season ha disputato una buona prova anche Stagnari, proveniente da Sarzana. Per il resto spazio al settore giovanile. Il Bama dovrà capire, e rimediare subito, quale sia il motivo delle rotture prolungate viste in precampionato e nella sconfitta di Montale e puntare più sul suo buon collettivo. Evitare duindi di addentrarsi in soluzioni individuali cervellotiche ed aumentare in modo esponenziale in durezza difensiva. Il basket é uno sport di contatto, anche estremo a volte. Non va affrontato ... con tatto.



La Giuntoli band ha lavorato sugli errori in terra pistoiese in settimana, consapevole di avere tutti i mezzi per portare a casa i primi due punti stagionali. Mancherà Chiarugi (nella foto), fuori Toscana per motivi di lavoro.



Palla a due alle 18,00. Arbitri: Celentano di Arezzo e Montano di Siena.