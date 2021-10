Sport



C Silver, sfida Livorno-Bama: sarà battaglia

venerdì, 29 ottobre 2021, 10:21

Se il match (PalaCosmelli domani 30/10 ore 18,15) tra U.S. Livorno e Bama Altopascio di C Silver sembrava potesse avere la bilancia in favore dei rosablu adesso quella bilancia tende verso l'equilibrio.



Sì perché si era capito subito che l'infortunio alla spalla di Filippo Creati non sarebbe stato acqua fresca. L'esterno altopascese non sarà sicuramente del match, per lui solo terapie per valutare la data del suo prossimo rientro. Una brutta tegola per il team del Tau . Oltre a questo la società labronica ha ingaggiato a gettone Abdou Colley, un lungo giovane (classe 2001) nativo del Gambia, con trascorsi nelle giovanili in Spagna, al Canarias Basket Accademy CBA, prima di approdare alla Labronica Livorno. Verticalità inaudita e mezzi atletici impressionanti sono le sue caratteristiche. In estate sembrava fatta per il suo passaggio alla Mens Sana Siena, ma qualcosa é andato storto. Un ingaggio che va a colmare il reparto underglass, forse un pò leggero, di coach Cerri.



Il roster granata può inoltre contare su esterni di qualità, in primis Del Monte, dalla serie B della Libertas, giocatore giovane ma completo, dal fisico esplosivo, condito da capacità realizzative non comuni. Il play Pantosti, ottimo difensore e "percussionista" velocissimo. Ex rosablu in C Gold per due anni, dove ha chiuso a circa 7 punti di media, con un "high" di 20 con Valdisieve. Passando poi a Fiore, un'ala forte con movimenti efficaci nei pressi del ferro, gli ottimi giovani Artioli e Lulli, nonché gli esperti Armillei (anche lui ex rosablu in c nazionale nelle stagioni 2013/14 e 2014/15) e Spinelli, tiratori di striscia certificati. Detto questo, anche con la pesante assenza di Filippo Creati, il Bama ha tutte le carte in regola per effettuare il blitz. Non sarà facile espugnare il difficile campo del PalaCosmelli ma si può fare.



Sarà fondamentale rimanere nei giochi anche sotto pressione nonché attaccare cum grano salis quando Colley sarà in campo. La fiducia in via Marconi é altissima, tutti sono pronti per spendere fino all'ultima goccia di sudore in ottica due punti. Arbitreranno Giannini di Empoli e Vagniluca di Firenze.