Campionati mondiali di fotografia subacquea: la medaglia d’oro ancora a Lucca con Guglielmo Cicerchia

domenica, 10 ottobre 2021, 17:20

L’impresa non era semplice né affatto scontata, ma Guglielmo Cicerchia è riuscito a compierla con successo, confermandosi campione del mondo di fotografia subacquea categoria grand’angolo con modella e portandosi a casa, nella sua Lucca, la medaglia d’oro, dopo quella vinta nella stessa categoria ai mondiali del 2019.

I campionati del mondo quest’anno sono stati organizzati dalla federazione portoghese e si sono svolti a Porto Santo, un’isoletta nell’arcipelago portoghese di Madeira. Le categorie erano sei e ogni concorrente poteva concorrere solo in quattro. L’oro è andato a Cicerchia nella categoria grandangolo con modella e anche l’argento è stato assegnato ad un italiano, compagno di squadra di Cicerchia.

Impresa non facile né scontata prima di tutto perché, a causa della pandemia, Cicerchia (che, ricordiamolo, non è subacqueo né fotografo di professione, ma agente di assicurazioni) non si è potuto allenare e preparare come invece aveva fatto due anni fa, quando vinse i mondiali a Tenerife.

Come ci racconta al telefono con grande emozione, Cicerchia per lo scorso campionato 2019 si recò a Tenerife per studiare i fondali e i luoghi di immersione nel novembre 2018, poi vi tornò nell’aprile 2019 ed infine per due settimane a settembre. Per i mondiali appena conclusi invece Cicerchia non è mai andato prima a Porto Santo e ha cominciato ad allenarsi in Italia ai primi di maggio, mentre sino ad allora a causa della pandemia non è mai potuto andare in acqua.

Cicerchia quindi ha spiegato di aver tentato di studiare i luoghi di immersione su Internet attraverso immagini e riprese, ma Porto Santo è un posto poco conosciuto e quindi poco fotografato.

Anche le condizioni meteo marine nei giorni di gara sono state molto più dure rispetto ai giorni precedenti: in quattro sessioni di immersioni su tre c’era una fortissima corrente che non permetteva di pinneggiare sott’acqua per raggiungere il punto di immersione e quindi Cicerchia e la modella si sono dovuti quasi trascinare sul fondo, aggrappandosi con una mano mentre con l’altra il già campione del mondo teneva la macchina fotografica. Fortunatamente, racconta Cicerchia, alla quarta immersione, quella con il relitto, le condizioni meteo marine sono cambiate, altrimenti sarebbe stato difficile portare a casa il risultato.

Cicerchia ha poi spiegato di non essere stato fortunato con l’assegnazione dei campi gara, perché avrebbe preferito ottenere come primo campo gara il relitto, per poter immergersi a fotografare al mattino con la bassa marea, mentre gli è stato assegnato al pomeriggio con l’alta marea. Questo ha fatto sì che Cicerchia se la dovesse vedere con diverse condizioni di luce e con un’escursione di marea di ben tre metri che non gli permetteva di scendere più in basso. Nello stesso punto in cui la mattina sarebbe stato possibile fare l’immersione entro i 30 metri, che sono il limite di gara consentito, con l’alta marea e la relativa escursione Cicerchia ha seriamente rischiato l’eliminazione. La foto vincitrice infatti è stata scattata a 29.6 metri di profondità, a soli 40 cm a rischio squalifica.

Ma forte dell’esperienza sul campo e con una buona dose di audacia, il già campione del mondo si è preso i suoi rischi e il suo coraggio è stato premiato anche quest’anno con la medaglia d’oro.

Abbiamo inoltre appresoche durante le immersioni di prova nei giorni precedenti la gara Cicerchia è incappato in una spiacevole disavventura che fortunatamente si è risolta bene e non ha influito sull’esito del campionato.

Durante un’immersione infatti un pesce di notevoli dimensioni e denti aguzzi, che Cicerchia si accingeva a fotografare, lo ha morso ad un dito della mano, provocandogli una ferita che ha richiesto una medicazione. Per un attimo si è temuto che questo potesse pregiudicare il campionato che stava per iniziare, ma fortunatamente tutto è andato bene e Guglielmo Cicerchia si è confermato, per la seconda volta consecutiva, campione del mondo. Congratulazioni!