Sport



CT Lucca, anticipata a domenica 31 ottobre la sfida interna alla capolista Casale

mercoledì, 27 ottobre 2021, 12:58

Osservata la settimana di pausa prevista dal calendario, il Circolo Tennis Lucca Vicopelago si appresta ad affrontare la terza e ultima giornata di andata del Gruppo 2 con un’inversione sia di data che di sede. La sfida contro la forte capolista Società Canottieri Casale, infatti, si giocherà a Lucca domenica 31 ottobre a partire dalle ore 10 anziché, come originariamente programmato, lunedì 1 novembre sui campi indoor in terra rossa nel Monferrato. Turno che verrà completato dall’importante match tra Tc Italia Forte dei Marmi-Tc Genova, i due circoli attardati di un punto rispetto al team del capitano Ivano Pieri.

La Serie A1, dunque, si accinge ad entrare nella fase calda, che deciderà quali circoli avranno l’opportunità di giocarsi le semifinali playoff e chi, invece, dovrà ricorrere ai playout per mantenere un posto nella massima serie nazionale. Nel gruppo 1 comandano appaiate a quattro punti Tc Parioli e Tc Rungg Sudtirol, seguite dal Tennis Beinasco a tre e dal Tc Prato, gravato da alcune assenze pesanti, inchiodato a zero. Nel gruppo 2, come detto, in vetta troviamo a punteggio pieno proprio la Società Canottieri Casale, una delle favorite per la conquista del titolo tricolore. Grande equilibrio alle spalle delle piemontesi con il Ct Lucca Vicopelago secondo con due punti e tallonato dalle sopracitate Tc Italia e Tc Genova, ambedue con un solo punto.

In attesa di capire su quali tenniste potrà contare, alcune infatti sono ancora in corsa nelle settimanali competizioni WTA e Itf, per le biancorosse quello di domenica sarà un match dall’alto tasso di difficoltà di fronte ad un circolo che annovera tra le propria fila la finalista del Roland Garros 2012 Sara Errani, una giovane in quota vivaio interessante come Lisa Pigato e una giocatrice straniera da pescare nel mazzo delle cinque (la croata Konjuh, la serba Stojanovic, la spagnola Bolsova Zadoinov, la rumena Burzanescu e l’altra iberica Arruabarrena) tesserate dalla Società Canottieri Casale.