Sport



Ct Lucca, si avvicina l’inedito confronto con il Tc Italia Forte dei Marmi

venerdì, 15 ottobre 2021, 15:29

di michele masotti

Archiviato il 2-2 ottenuto in rimonta contro il Tc Genova, il Circolo Tennis Lucca si appresta ad affrontare la seconda giornata del gruppo 2 che proporrà l’inedita sfida sui campi in terra battuta del Tc Italia Forte dei Marmi.

Si tratta di una prima volta in Serie A1 per questo derby che metterà di fronte Jessica Pieri e compagne a Jasmine Paolini, prossima ad entrare nella top 60 del ranking WTA e per tante stagioni portacolori del team biancorosso. Si tratterà di una sorta di sfida al suo passato per la tennista di Bagni di Lucca, cresciuta proprio nel circolo dell’allora presidentessa Paola Cecchini, che da tre anni a questa parte milita nel Tc Italia contribuendo fattivamente alla doppia promozione consecutiva dalla B alla Serie A1.

Per le campionesse d’Italia, prive di Irina Bara impegnata nelle qualificazioni del torneo WTA 500 di Mosca, sarà un nuovo match impegnativo, in un girone che propone la sfida tra il Tc Genova e la Società Canottieri Casale, attuale capolista grazie al 4-0 rifilato domenica scorsa proprio al Tc Italia. Un risultato che, però, non deve trarre inganno sul valore del circolo versiliese, capace di allestire un team di tutto rispetto per questa prima partecipazione nel massimo campionato italiano a livello femminile. Oltre alla sopracitata Paolini, Forte dei Marmi può contare sulla promettente classe 2002 Melania Delai, su Claudia Giovine (best ranking di numero 257) e sui prodotti del proprio vivaio Anastasia Bertacchi ed Emma Belluomini. Resta un grosso punto interrogativo sulla presenza domenica dell’ungherese Panna Udvardy, attuale n.143 delle classifiche mondiali. La giocatrice, infatti, si è qualificata per i quarti di finale, in programma nell’odierna serata italiana, del torneo ITF da 25.000 $ di Lima. Assente sicura Elisabetta Cocciaretto, l’altra punta di diamante del circolo versiliese alle prese con un brutto infortunio che ne ha condizionato pesantemente questo 2021.

Capitan Ivano Pieri, detto dell’indisponibilità di Irina Bara, potrà contare sulle protagoniste dell’impresa di Todi, teatro della finale scudetto dello scorso anno, ossia Jessica e Tatiana Pieri, Bianca Turati, sull’ex di turno Clarissa Gai e sulle giovani Ludovica Pierro, Elisa Petroni e Giulia Giusti.

“Mi aspetto una partita molto sentita da entrambe, considerando che si tratterà di un derby inedito.” – è il pensiero di Ivano Pieri- “L’aspetto emotivo giocherà un ruolo fondamentale sia per noi che per il Tc Italia. La squadra che saprà gestirsi meglio sotto questo aspetto alla fine avrà le maggiori chance di portare a casa dei punti molto importanti. Forte dei Marmi potrà contare su un buon organico, tra cui ovviamente spicca Jasmine Paolini, protagonista di una grande stagione a livello WTA, che conosciamo bene e che ritroveremo con piacere, anche se dall’altra parte della rete.”