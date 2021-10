Sport



De Bellis chiude la Coppa Italia GT con il 'bronzo'

lunedì, 18 ottobre 2021, 18:14

E' la medaglia di bronzo, quella che Riccardo De Bellis, si è messa al collo per la Coppa Italia GT, il cui emozionante finale stagionale si è consumato lo scorso fine settimana all'Autodromo del Mugello.

Paradossalmente, il pilota lucchese, presidente e primo portacolori di DB Motorsport, con la sua Porsche 991 GT3 Cup gommata Michelin, nella gara che si potrebbe definire "casalinga" non ha avuto fortuna. Fortuna intesa per come si sono presentate le condizioni meteorologiche: avrebbe auspicato la pioggia, condizioni meteo "proibitive" per sopperire al gap di potenza contro le vetture avversarie, ma purtroppo il week-end all'autodromo di Scarperia ha offerto piacevoli giornate di sole.

Buone le qualifiche, comunque, ottime le sensazioni sentite nel determinare le posizioni alla griglia di partenza e buone anche entrambe le gare: la prima ha scaturito una decisa vittoria di classe ed un quarto assoluto, la seconda pure una nuova vittoria di classe ed il terzo assoluto.

Dunque, campionato andato in archivio con il terzo gradino del podio, conferma dell'essere stato uno dei mattatori della stagione tricolore nonostante si sia sempre trovato a confrontarsi con vetture di categoria superiore che, quando trovano le condizioni ottimali, è palese che abbiamo la meglio, se non altro per la sensibile differenza di potenza.

RICCARDO DE BELLIS: "Campionato finito sul podio in terza posizione, nulla da recriminare, abbiamo fatto il meglio, io in macchina e la squadra, sempre perfetta, che mi ha sempre fornito il massimo del supporto ed una macchina estremamente competitiva ed affidabile. Nei circuiti molto guidati e meno veloci, oppure nei veloci ma sul bagnato, potevamo difendere e/o attaccare, stavolta, quando avrei voluto il peggiore tempo possibile, si è corso con 18 gradi e sole, i 150/170 cavalli in più dei miei avversari erano impossibili da attaccare, ci ho provato fino alla fine come è nello spirito dell'intero Team, ma sono anche contento e fiero di quello che abbiamo ottenuto, tra cui gli applausi dei commissari percorso ad ogni giro di rientro di ogni gara, spettacolo ne abbiamo regalato! Un grazie al team ZRS ed ai suoi tecnici, a Bardahl Italia per il sempre importante sostegno e un grazie a tutti coloro che durante la stagione ci hanno seguiti in questa bellissima avventura".

