Debutto con un prezioso pareggio per le campionesse d’Italia del Ct Lucca Vicopelago

lunedì, 11 ottobre 2021, 10:43

di Michele Masotti

Comincia con un 2-2 conquistato in rimonta contro il forte TC Genova, storico rivale per il titolo da ormai quattro anni a questa parte per Jessica Pieri e compagne, la Serie A1 edizione 2021 per il Circolo Tennis Lucca Vicopelago.

Sotto 0-2 dopo i primi due singolari, il team capitanato da Ivano Pieri è riuscito, con una grande prova di carattere, a riequilibrare il punteggio incassando così un punto che, alla luce di un gruppo 2 molto equilibrato, potrebbe rivelarsi pesantissimo in ottica qualificazione alle semifinali scudetto.

Nell’altra partita, largo successo, 4-0 il finale, della Società Canottieri Casale contro un TC Italia Forte dei Marmi al debutto assoluto in Serie A1 e priva di Jasmine Paolini, impegnata nel terzo turno del WTA 1000 di Indian Wells.

Ad aprire ufficialmente la stagione sui campi in terra battuta del circolo lucchese è stato il confronto tra le due numero uno, la rumena Irina Bara e Lucia Bronzetti, reduce dalla sua migliore stagione che l’ha vista conquistare tre quarti di finale a livello WTA ed entrare tra le prime 150 del mondo. Proprio la tennista romagnola ha confermato il suo ottimo stato di forma imponendosi con un duplice 6-3 sulla beniamina di casa. Punteggio quasi simile, sempre a favore del team di capitan Mauro Balestra, anche nel secondo singolare con Martina Caregaro capace di imporsi per 6-3 6-2 su Bianca Turati.

Con le spalle al muro e senza via di uscite, il CT Lucca, rispettando la prerogativa di essere un gruppo tenace, ha invertito il trend della mattinata. Nel confronto tra le giocatrici dei rispettivi vivai, Tatiana Pieri ha regolato con un certa autorevolezza, 62 60 lo score la promettente Denise Valente. Per il doppio conclusivo capitan Ivano Pieri ha optato per la coppia Jessica Pieri-Irina Maria Bara per affrontare il tandem Bronzetti-Valente. Una scelta rivelatesi azzeccata come fotografato dal 63 62 con cui le padrone di casa si sono imposte per il definitivo 2-2 con cui viene archiviata questa prima giornata di Serie A1.

Domenica 17 ottobre scoccherà l’ora del derby a Forte dei Marmi, si gioca sempre su campi in terra rossa, dove il CT Lucca Vicopelago, con il punto interrogativo su quali tenniste potrà contare alla luce dei vari tornei internazionali in programma durante la settimana, incontrerà un circolo emergente a livello femminile e reduce da una doppia promozione consecutiva dalla B all’A1.

Foto Ciprian Gheorghita