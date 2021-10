Sport



Entra nel vivo la stagione crossistica con Nicola Parenti in gara a Brugherio

giovedì, 28 ottobre 2021, 19:15

di Valter Nieri

Il più grande specialista di ciclocross lucchese Nicola Parenti dopo la soddisfazione di aver portato a termine prestigiose gare nel Nord Europa, continua il suo percorso seguendo il calendario nazionale, puntando a nuovi obiettivi. Uno specialista che culla la sua passione fin da quando era bambino, perché è questa la disciplina sportiva che lo faceva divertire anche allora come oggi, scaricando sui sentieri tutta l'energia generata dalle sue gambe. Per il momento non è andato oltre al titolo regionale nelle categorie giovanili, ma a 25 anni continua a cimentarsi nel ciclocross programmando nuovi traguardi con lo scopo principale di continuare a divertirsi ed a coltivare la sua passione. Non teme di certo cospargersi di fango nei circuiti che lo vedono in gara anche con tempeste gelide, ma questo è il bello di questo sport che in Italia rimane dilettantistico ma che al Nord Europa e particolarmente in Belgio è uno degli sport più popolari con sbocchi a livello professionistico.

"In Belgio- dice l'unico specialista crossistico della Zerosei di S.Leonardo in Treponzio-partecipare a una gara è sempre emozionante. Il pubblico è assiepato numeroso ai bordi della pista e ci trasmette una carica agonistica notevole. Si avverte subito ad una manifestazione quanta cultura c'è per questo tipo di gare dove regna l'altruismo, l'impegno ed il rispetto per l'avversario."

Dopo prestigiose partecipazioni a carattere internazionale, si è classificato 18.o in una gara di Coppa Europa a Jesolo e 22.o nella 1.a tappa del Giro d'Italia a Osoppo, ha iniziato ad assaggiare il clima invernale tornando a gareggiare in Belgio e Olanda incontrando i più forti specialisti del mondo. Ci può sintetizzare nome delle gare e suoi piazzamenti?

"Il 16 ottobre sono giunto 30.o nelle Fiandre Occidentali a Damme. Domenica 17 Ottobre mi sono trasferito in Olanda partecipando al G.P. Destil giungendo 42.o, un risultato in linea con le mie aspettative. Per darvi un senso delle difficoltà va detto che a vincere è stato il belga Tom Meussen, già vincitore in passato della Coppa del Mondo. Il 21 ottobre sono rientrato nelle Fiandre Occidentali per essere alla partenza della Kermis Cross dove anche se la partecipazione era consentita ai Master partecipavano grandi specialisti a livello professionistico. Sono giunto 45.o. Sabato 23 mi sono classificato 52.o nel Superprestige Ruddervoorde dove ha bissato il successo dello scorso anno il campione europeo elite Eli Iserbyt in una classica vinta per quattro volte consecutive dal 2016 al 2019 dal polivalente campione del mondo olandese Mathieu Van Der Poel. Infine ho chiuso la mia serie di partecipazioni in Belgio domenica scorsa a Zanhoven nella prima gara di Coppa del Mondo che si è al momento disputata in Europa delle quattro assolute vinta dal belga del Team Telenet Baloise Lions Toon Aerts che nel suo curriculum vanta Coppa del Mondo, campionato europeo e campionato belga. Nel mio piccolo, ovviamente non potevo competere con fuoriclasse di questo livello, mi sono classificato al 42.o posto ed ho rappresentato i colori lucchesi della Zerosei ai quali tengo tantissimo.

ALLA BIKE ACADEMY DI GUAMO PROSEGUE LA SUA PREPARAZIONE

Per essere sempre al top della condizione Nicola Parenti prosegue la sua preparazione alla "Bike Academy" di Guamo, dove si rivolgono sempre più giovani ciclisti per prepararsi al ciclismo. È li che tiene le analisi biomeccaniche ed è li che cura la preparazione mirata con test specifici.

" Devo ringraziare a livello tecnico tutto il personale-conclude il ciclocrossista-della Academy. I meccanici partecipano attivamente ai test e voglio ricordarli tutti: Simone, Marco, Enrico, Stefano, Lorenzo e Lissano. Sono per me fondamentali."

PROSSIMI APPUNTAMENTI ED OBIETTIVI

Domenica Nicola Parenti sarà al via nel 12.o International Increa Brugherio, gara internazionale classe 2, mentre Lunedi 1° novembre dalla provincia di Monza e Brianza si trasferisce in quella di Cremona per il G.P. Guerciotti. I suoi veri obiettivi sono però il campionato toscano in programma il 12 dicembre a Montevarchi dove non nasconde di mirare al podio ed il campionato italiano in programma a gennaio a Variano di Basiliano in provincia di Udine con la speranza di rientrare nei primi quindici della classifica generale.