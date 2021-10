Sport



Farmaè va a canestro con il Basketball Club Lucca

martedì, 5 ottobre 2021, 10:30

Farmaè S.p.A. – azienda quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, leader in Italia nell'e-retailing di prodotti per la salute e il benessere – sosterrà la società sportiva dilettantistica giovanile Basketball Club Lucca con una sponsorship che andrà a coprire anche le spese per le operazioni di sanificazione degli impianti sportivi e delle attrezzature. Questi interventi, data l'emergenza legata alla pandemia di Covid-19, sono oggi fondamentali per garantire la sicurezza e la salute dei bambini e dei ragazzi della squadra e sono rigorosamente effettuati secondo le normative e i protocolli sanitari emanati dalla Federazione Italiana Basket.

Il Basketball Club Lucca è una società sportiva che svolge da oltre 25 anni una rilevante attività sportiva dilettantistica nelle attività di minibasket e settore giovanile coinvolgendo oltre 300 tra ragazzi e bambini.

Sottolinea Riccardo Iacometti, Founder e CEO di Farmaè Spa "Con questa nuova iniziativa si conferma l'impegno di Farmaè nel sostegno dello sport inteso come mezzo per promuovere il benessere delle persone e nel tempo stesso favorire la diffusione tra i giovani di valori morali e formativi fondamentali per la loro educazione e crescita. Solo pochi mesi fa siamo divenuti sponsor della squadra di beach soccer di Viareggio: anche in questo caso, come in quello del Basket Lucca, abbiamo sposato il progetto non solo perché si tratta di una delle società più vincenti d'Italia ma anche perché è molto impegnata con i ragazzi. Come leader di mercato di un settore importante come l'e-retailing di prodotti salute e benessere, ci stiamo impegnando sempre più nel sostenere iniziative di importante valore sociale poiché riteniamo sia nostro dovere restituire al territorio il sostegno che abbiamo ricevuto nel nostro processo di crescita".

“Lo sport, soprattutto quello di squadra come la pallacanestro, è per i ragazzi sinonimo di socialità, salute e sviluppo motorio e cognitivo - afferma il presidente di Basketball Club Lucca Matteo Benigni - Oggi, dopo un periodo di distanze sociali e fisiche e di attività sospese che ha colpito per lo più i giovani, sostenerlo deve rappresentare più che mai una missione centrale. Negli ultimi mesi, le realtà associative si sono trovate a far fronte a spese rilevanti per consentire lo svolgimento degli allenamenti e delle partite in sicurezza. Ecco che, alla luce di tutto ciò, sono orgoglioso del rapporto creato con Farmaè: perché, in modo non scontato, considera lo sport come una priorità per costruire le generazioni del futuro e perché la sua attenzione nel prendersi cura delle persone come filosofia aziendale, ci consentirà di adempiere nel migliore dei modi a tutte le norme anticovid”.

Farmaè e Basketball Club Lucca sono, infatti, accomunati da una comune visione. Da una parte, intendono sostenere l’attività fisica per diffondere tra i ragazzi valori come inclusione e integrazione, coesione sociale e rispetto delle regole e degli altri. Dall’altra parte, in una società sempre più sedentaria, vogliono favorire l’esercizio fisico come strumento indispensabile per la tutela della salute e del benessere psicofisico, prevenendo i fattori di rischio legati alla mancanza di esercizio fisico e permettendo di sviluppare capacità e abilità essenziali per la crescita di ciascun individuo.