Folgor Marlia, due giorni di festa per i giovani calciatori

mercoledì, 13 ottobre 2021, 14:56

Oltre all'esordio stagionale della Toscanagarden nel campionato nazionale di B1 girone E al Palapiaggia contro Margutta Civitalad con inizio alle ore 21, prenderà il via anche il campionato di B2

mercoledì, 13 ottobre 2021, 14:39

Dopo essere tornato in ritiro con la nazionale a Formia la scorsa settimana, mercoledì 13 ottobre il peso medio (75 kg) della Pugilistica Lucchese è volato a Buvda (Montenegro) assieme al resto della squadra azzurra, in cui figura anche un altro talento lucchese, Samuele Giuliano (81kg)

mercoledì, 13 ottobre 2021, 09:29

Sette partite, sette vittorie: questa è stata la straordinaria partenza per gli atleti dell’Incas Caffè Tennistavolo Lucca nella prima giornata dei campionati, sia regionali che nazionali, nel weekend del 9 e del 10 ottobre

martedì, 12 ottobre 2021, 09:02

Obiettivo centrato a pieno da parte del team di Porcari, impegnato al fianco di Giuseppe Ciullo nel format di Campionato Italiano Rally e di Michele Caliaro in quello dedicato alla Coppa Rally di Zona

lunedì, 11 ottobre 2021, 17:58

Una conclusione dolce-amara per la spedizione della Pugilistica Lucchese ai quarti di finale dei campionati italiani Schoolboy (13/14 anni) di Montesilvano, che riesce a staccare un solo biglietto per le semifinali di Mondovì in programma tra due settimane

lunedì, 11 ottobre 2021, 17:06

E' tanta la passione, a Lucca come ovunque, per il podismo, il Trail e l'ultra-Trail. C'è tanta voglia di correre ma anche semplicemente di camminare nei sentieri appenninici più o meno tortuosi per quel senso di libertà che le persone comuni ricercano costantemente ad ogni età