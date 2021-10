Sport



I progetti manageriali di Fabrizio Giovannini, dal Montecatini Calcio ad Amore&Vita

sabato, 23 ottobre 2021, 16:04

di Valter Nieri

Da oltre un trentennio il lucchese Fabrizio Giovannini naviga nel calcio, lanciando e facendo giocare generazioni di giovani calciatori, vincendo campionati e trofei un po' ovunque in giro per la Toscana. L'attuale direttore generale del Valdinievole Montecatini, una comunità calcistica con lo scopo di dare futuro ai più giovani facendoli crescere oltre che a livello tecnico anche sul fair play nella correttezza e nel rispetto per gli avversari, sostiene con fermezza che per andare lontano si devono rispettare dei fondamentali:

"La società di calcio-asserisce Giovannini-dovrebbe insegnare ai più giovani valori e attitudini utili per proseguire nella carriera calcistica. Sono orgoglioso dei nostri ragazzi che hanno recentemente vinto il "Settembre Lucchese" nella categoria Under 18, sono stati un grande esempio di impegno e serietà"

DA FEBBRAIO IL SUO RITORNO NEL CICLISMO COME CLUB MANAGER DI AMORE E VITA

Non tutti però sanno che l'attuale dirigente termale da febbraio di quest'anno, quando ancora non era finito il lockdown, è entrato a collaborare per la storica società ciclistica Amore e Vita per occuparsi di marketing negli eventi di squadra, dei singoli atleti ma anche di prodotti e servizi connessi all'attività ciclistica.

"Questo-sottolinea il Club Manager-è un incarico che mi ha sempre affascinato e riceverlo da un grande presidente come Ivano Fanini è il massimo che mi potevo aspettare nel mio rientro anche nel ciclismo"

Vogliamo parlare delle sue, credo lontane, prime esperienze con le due ruote?

"Il ciclismo è uno sport che ho sempre amato e sostenuto. Nel 93 ero addetto stampa dell'agenzia "A Tutto Campo" che ripristinò il Giro d'Italia femminile dopo anni che non veniva più organizzato. Successivamente ebbi l'onore di ricoprire l'incarico di addetto stampa proprio di Amore e Vita portando a termine due Giri d'Italia, seguendo la squadra dalla prima all'ultima tappa: fu un'esperienza per me indimenticabile. Questo mio ritorno in contemporanea con i miei impegni calcistici mi ha già dato l'opportunità di seguire la squadra anche a livello internazionale"

Che presidente è Ivano Fanini?

"Innanzitutto una persona diretta e sincera come piace a me. Dire quello che uno pensa equivale ad eliminare il pluralismo di opinioni e i fraintendimenti. Come dirigente ciclistico è unico: nessuno nel mondo del ciclismo professionistico è durato quasi 40 anni come ha fatto lui sfornando una miriade di campioni e vincendo titoli italiani e mondiali con i suoi corridori. Ho anche un bellissimo rapporto con il Team Manager Cristian Fanini: siamo un bel gruppo con tanta voglia di far bene anche in un periodo così difficile come sta attraversando lo sport dopo i ridimensionamenti da covid"

A 58 anni Giovannini è uno dei dirigenti sportivi più esperti, tanto da meritarsi anche l'incarico di responsabile Dipartimento Sport presso Forza Italia di Lucca, ottenendo un bel risultato di consensi in provincia di Lucca nella sua ultima candidatura a consigliere regionale. Una stagione che volge al termine nel ciclismo ed una che è appena iniziata a livello calcistico con il Montecatini inserito nel girone A di Eccellenza. Consuntivo e aspettative?

"Con Amore e Vita la stagione è stata positiva ponderata ai nostri budget. Ci sono forse mancate una o due vittorie ma la squadra si è fatta notare in diverse corse internazionali. A livello calcistico non guardiamo la classifica ma il nostro scopo, avendo a disposizione la squadra più giovane d'Italia, è la valorizzazione dei giovani con le credenziali delle quali abbiamo parlato in apertura".