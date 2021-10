Sport



La Nottolini scalda i motori in vista del Margutta di Civitavecchia

venerdì, 8 ottobre 2021, 21:18

di Valter Nieri

Anche il volley femminile di B1 è ai nastri di partenza e quest'anno ci sono tutte le premesse di riportare alla normalità i vari calendari di categoria. Sperando che l'incubo covid sia debellato, la Nottolini è pronta a ripartire per una nuova avventura nel campionato di B1 con una squadra che presenta nuove soluzioni di gioco dopo essere stata quasi interamente rinnovata nei reparti di centro e di banda. Un campionato che invita all'ottimismo dopo la scorsa entusiasmante stagione culminata con il traguardo dei play off e la leadership delle squadre toscane. Sarà una Nottolini improntata sulla linea verde che non manca di qualità in ogni zona del parquet. Il presidente Gradi ed i suoi vice Lucchesi e Bertini si sono impegnati nell'ambito del progetto di consolidamento in una operazione difficile, in particolare per il D.S. Oronzo Miccoli, per non far rimpiangere il dopo Magnelli-Mutti e Roni. Quest'ultima ha lasciato in eredità la fascia di capitano a Francesca Bresciani che ad appena 22 anni compiuti vanta già una lunga esperienza nei campionati di B2 e B1 ed è una garanzia nel dettare i ritmi di gioco ed a prendere in mano la squadra. Nelle amichevoli precampionato si è già notato una squadra reattiva, in particolare nel derby intenso vinto per 3-1 contro Castelfranco, e ad un buon punto nell'assimilare concetti e meccanismi di gioco mostrando già una Alice Tesanovic in grande spolvero sviluppando buoni sincronismi in ricezione ed esplosività in attacco. Della banda emiliana è rimasto particolarmente colpito il presidente Gradi:

"Anche se è presto per giudicare-dice il numero uno bianconero-al momento sia pure in amichevole non avevo mai visto a Capannori una banda così forte in ricezione e difesa. Assieme al nostro libero Battellino renderà la nostra seconda linea difficile da penetrare".

SABATO 16 OTTOBRE AL PALAPIAGGIA IL VIA ALLA STAGIONE CONTRO MARGUTTA CIVITALAD

La Toscanagarden Nottolini è inserita nel girone E in un campionato di B1 composto di sei gironi di dodici squadre ciascuno. Quello della Nottolini si presenta difficile con trasferte lunghe e contro ottime squadre. Il suo pullman sarà settimanalmente in movimento, con trasferte alternate settimana per settimana fra la squadra di B1 e quella di B2. Per coach Capponi e le sue atlete ci sarà molto da lavorare in palestra per amalgamare la squadra. Un girone composto da tre squadre marchigiane (Castelbellino, Jesi e Angel Project di Fermo). Due le umbre ( Perugia e Trevi), tre laziali (Margutta Civitavecchia, Volleyro' e Pomezia), una molisana (Isernia) e due sole toscane per cui la Nottolini avrà un solo derby, il più sentito, quello contro Castelfranco. Questa l'impressione di coach Capponi:

"Non conosco ancora bene il nostro girone. Sicuramente fra le favorite ci sarà la corazzata Volleyro' Casal de Pazzi, per le altre staremo a vedere"

Per una squadra assai rinnovata quali saranno le maggiori difficoltà?

"Inizialmente-prosegue il coach-ci mancheranno alcuni meccanismi di gioco che avevamo consolidato. Ci vorrà pazienza per mettere in pratica le nostre idee di gioco però stiamo lavorando e le ragazze sono molto disponibili e di prospettiva"

Una squadra la sua che presenta diverse alternative nei ruoli

"Questo è vero. Sono soddisfatto del nostro organico e fiducioso sulla crescita delle giovani riconfermate arricchito dalle nuove arrivate. La Tesanovic è un valore aggiunto. Ha buone uscite in attacco ed è molto forte in seconda linea. Nei nostri allenamenti stiamo cercando di velocizzare il gioco, ma ci vuole tempo e pazienza per oleare i meccanismi di gioco."

Non sarà facile nemmeno rimpiazzare al centro le partenze di due veterane come Magnelli e Mutti

"Con loro si giocava a memoria, dal momento che si conoscevano da tanti anni però Gemma Bianciardi e Valentina Varani sono due centrali efficaci e di spessore ed ho fiducia in Benedetta Catani che pur giovanissima conosce già il nostro gioco ed ha ampi margini di miglioramento che riuscirà a sviluppare".

Manca appena una settimana al via. Sabato 16 ottobre esordio al Palapiaggia contro Margutta Civitalad di Civitavecchia del presidente Marina Pergolesi allenata da Francesco Milea e dal prof. Giancarlo De Gennaro. Una squadra che ha come obiettivo la salvezza e quindi dovrebbe essere alla portata di Bresciani e compagne anche se l'avvio di stagione induce sempre alla prudenza perchè spesso le sorprese sono dietro l'angolo. Fischio di inizio alle ore 21. Prima trasferta bianconera sabato 23 ottobre al Palasavelli di Porto San Giorgio contro Energia 4.o-De Mitri capitanata da Claudia Di Marino. Grande attesa invece per il 30 ottobre quando a Capannori scenderà sul parquet una delle grandi favorite del campionato, Volleyro' CDPazzi Roma. I due derby in programma: nell'andata per la 9.a giornata si gioca al Palabagagli ed il ritorno nella terz'ultima giornata della regular season ritorno al Palapiaggia. Altre due sfide per un derby che ha sempre appassionato gli sportivi delle due tifoserie con le squadre che hanno dato luogo a partite intense, ricambiando le aspettative con belle partite dove nessuna delle due vuole mai mollare.

PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA LA NOTTOLINI DISPUTA IN CONTEMPORANEA B1 E B2

Una grande società dispone anche di una grande struttura. Per la prima volta la Nottolini sarà alla partenza in contemporanea nei campionati di B1 e B2. Quest'ultima ha in prevalenza assorbito la fantastica squadra Under 17 che nella scorsa stagione vinse il Trofeo del Comitato Territoriale dell'Appennino Toscano, perdendo soltanto in finale nella fase interprovinciale ma contro il Volley Art- Il Bisonte di Firenze. La squadra è allenata da coach Davide Ribechini. I team manager: Vichi per la squadra di B1 e Giuliano Irmeni per quella di B2. In seno alla società c'è molta fiducia in un ottimo cammino anche per la squadra Under 18, mentre gli Open Day estivi al Palapiaggia hanno fornito ai tecnici buoni spunti su giovanissime che si apprestano ad iniziare la carriera

LA ROSA DELLA B1

Palleggiatrici: Francesca Bresciani e Elisa Romani

Centrali: Gemma Bianciardi, Valentina Varani e Benedetta Catani

Bande: Alice Tesanovic, Lara Salvestrini e Rebecca Sciabordi

Opposti: Alice Coselli e Giulia Lunardi

Liberi: Ilaria Battellino e Diletta Mazzoni



