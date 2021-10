Sport



La Nottolini strapazza anche Volleyrò mantenendo imbattibilità e primato

domenica, 31 ottobre 2021, 09:57

di Valter Nieri

Una favolosa Nottolini imperversa sul campionato di B1 nel girone E. Al Palapiaggia si arrende anche Volleyrò Casal de Pazzi, sconfitta con un secco 3-0. In tre partite le bianconere magistralmente orchestrate dal coach recchese Stefano Capponi sono ancora a sorpresa a punteggio pieno, ma quello che leva ogni dubbio sulle loro prestazioni è il fatto che non hanno perso nemmeno un set.

Ieri sera in un Palapiaggia finalmente rinvigorito dalla presenza degli spettatori dopo che sono stati sciolti i nodi burocratici, l'avversario era tutt'altro che facile da superare dal momento che la società romana è da diversi anni una fucina di giovani talenti del volley italiano, una politica appena adottata anche dai dirigenti capannoresi e condivisa dal neo entrato team manager Francesco Tempestini. Un confronto che ha premiato le bianconere che hanno giocato una partita aggressiva in attacco, top score Lara Salvestrini, e al servizio ed efficace in ricezione e difesa.

Questo lo schieramento iniziale di Capponi:

diagonale Bresciani-Lunardi; centrali Bianciardi-Varani; schiacciatrici laterali Tesanovic-Salvestrini; libero Battellino. A differenza delle prime due partite, Capponi ha prodotto soltanto un cambio: a metà del terzo set è entrata Catani al posto di Varani.Le bianconere hanno sempre avuto in mano la partita, dominando i primi due set vinti con il devastante punteggio di 25-16 e 25-14 e soltanto nel terzo set Volleyrò ha avuto una reazione non completata fino in fondo perchè anche nei giochi finali Bresciani e compagne sono state concentrate impedendo la parziale rimonta e chiudendolo evitando i vantaggi sul 25-23.

COACH CAPPONI IL VERO STRATEGA

Da oltre un decennio in busta paga a Capannori, Stefano Capponi lavorando sodo e con una calma esemplare ha atteso il suo momento dedicandosi con amore alla formazione dei giovani perchè lui vive la palestra a tempo pieno studiando con le sue atlete metodologie di allenamenti con elementi tecnici e tattici. Riesce, in base all'avversario che studia accuratamente nei particolari al video, a configurare e monitorare assieme alle sue ragazze, la partita nel migliore dei modi. Dopo aver vissuto per anni all'ombra del maestro Alessandro Becheroni, ha avuto il suo spazio nella scorsa stagione facendo l'esordio come tecnico della prima squadra portandola ai play off di B1 e riuscendo con la grande ammirazione di tutti a collocarla nella prima posizione del Granducato di Toscana, superando nella classifica e negli scontri diretti squadre molto più quotate, avvalendosi anche della sua esperienza ligure dove già aveva allenato in categoria.

IL COACH: "E' STATA UNA PRESTAZIONE CORALE DOVE BRESCIANI HA FATTO LA DIFFERENZA"

Nemmeno Capponi si aspettava una partenza di campionato così convincente da parte delle sue ragazze. Nelle tre partite disputate si sta delineando una titolarità da parte di dieci atlete di una rosa fra le più numerose in B1.



"In questo momento - risponde il coach - queste dieci atlete stanno offrendo un rendimento di livello medio molto alto con diverse alternative da inserire nel roster. Ma ne sono convinto, il campionato è lungo, che ci daranno una mano anche coloro che per il momento non hanno potuto giocare".

Anche se non le va di esprimere giudizi sulle singole, dal momento che il suo motto è far sentire tutte le sue ragazze coinvolte nel progetto, si può sbilanciare dicendo qual'è stata la sua MVP della partita?

"Nella buona prestazione collettiva-risponde Capponi a La Gazzetta di Lucca-metterei MVP la nostra palleggiatrice Francesca Bresciani. Questa sera ha veramente fatto la differenza: è lei, nonostante la giovanissima età, la responsabile dell'impostazione tattica della squadra ed ha svolto il compito alla perfezione."

Dopo il successo di Porto San Giorgio lei disse che c'era da migliorare soprattutto nei sincronismi muro-difesa. Contro Volleyrò ha notato il miglioramento?

"Con le centrali stasera ci siamo trovati meglio, l'intesa aumenta però ci sono ancora diverse cose da rivedere a muro e difesa. Ci vuole ancora tempo e la squadra ha ancora margini di miglioramento."

In questa partita, a differenza di altre, ha fatto soltanto un cambio.

"Sono partito con questa formazione, ma avevo già in testa diverse sostituzioni in base alle difficoltà. Non le ho messe in pratica perchè stavamo giocando veramente molto bene".

PRIMO POSTO A PUNTEGGIO PIENO CON 3M PERUGIA

Attualmente la classifica è guidata da Toscanagarden Nottolini e 3 M Perugia, le uniche a punteggio pieno, in attesa del riscontro del Palabagagli con FGL Castelfranco che la possibilità oggi pomeriggio, in caso di vittoria contro Chieti, di raggiungerle. La vera sorpresa di questa terza giornata viene dal Palatriccoli dove una delle favorite, la Battistelli Termoforgia di Castelbellino, è uscita sconfitta consegnando i primi tre punti del campionato alla Pieralisi Jesi di coach Sabbatini. Ci sono buone possibilità per Nottolini e Castelfranco di rendere vibrante questo campionato ed ancor più affascinante e stimolante per la classifica il loro sentito e tradizionale derby che all'andata si giocherà al Palabagagli il 12 dicembre.

Capponi che effetto le fa vedere la Nottolini al primo posto?

"La soddisfazione è innegabile - conclude il coach - ma siamo appena all'inizio. Tutte le grandi sono in rodaggio. Bisogna fare i conti con la loro crescita perchè non si può essere al meglio dopo così poche partite. Però una cosa è certa: sicuramente possiamo giocarcele contro tutti!".

Il prossimo appuntamento bianconero è fissato per sabato al Palatriccoli contro Pieralisi Jesi. Una partita non facile dal momento che la squadra di Sabbatini dopo aver superato sul proprio campo Battistelli Termoforgia, si è rinfrancata nel morale e sull'onda dell'entusiasmo ritrovato si possono fare grandi cose.