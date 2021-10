Sport



La via degli Dei sorride a Lucia Sabbioni e Valentina Lucchesi

lunedì, 11 ottobre 2021, 17:06

di Valter Nieri

E' tanta la passione, a Lucca come ovunque, per il podismo, il Trail e l'ultra-Trail. C'è tanta voglia di correre ma anche semplicemente di camminare nei sentieri appenninici più o meno tortuosi per quel senso di libertà che le persone comuni ricercano costantemente ad ogni età.

Un desiderio che ha consentito la nascita di varie associazioni ed una delle più attive in lucchesia è l'ASD Canapino di Marlia dell'appassionato presidente Luca Buoni che in pochi anni ha segnato imprese straordinarie con i suoi atleti a livello competitivo con le varie partecipazioni a maratone e trail, ma che si dedica anche alle più affascinanti escursioni non competitive concedendo ai suoi tesserati l'opportunità di incontro e divertimento salutare abbracciando un nuovo stile di vita. Un gruppo nato a Marlia al quale negli ultimi anni si sono uniti podisti che hanno gareggiato con successo presso altre realtà sportive.

LA VIA DEGLI DEI RAFFORZA L'AMICIZIA DI LUCIA E VALENTINA

Lucia Sabbioni e Valentina Lucchesi, rispettivamente 47 e 42 anni, si sono rivolte a La Gazzetta di Lucca per raccontare le loro emozioni e le loro sensazioni che hanno vissuto a settembre nel trekking appenninico partendo da Piazza Maggiore di Bologna fino ad arrivare dopo quattro giorni e mezzo in Piazza della Signoria a Firenze. Il tratto solcato dagli antichi romani avanti Cristo chiamato Via degli Dei della lunghezza di 130 km. interamente percorsi sul sentiero appenninico tosco-emiliano.

"Ci siamo munite dell'occorrente con 10 kg. di peso dentro lo zaino che portavamo ognuna sulle proprie spalle - racconta Lucia Sabbioni - partendo il sabato mattina alle 8 circa e raccogliendo la credenziale firmata e timbrata in vari punti intermedi dislocati nel percorso dall'organizzazione ed arrivando a Firenze il mercoledi pomeriggio. Ognuna delle quattro tappe programmate presentava circa mille metri di dislivello, ma il peggio è quando questi erano negativi dovendo affrontare la discesa dove tenere il passo era più faticoso e rischioso. Il nostro carattere compatibile è stato determinante per sostenerci una con l'altra e ne è valsa veramente la pena. La nostra prima trail ci ha fortificato l'amore per la natura. Abbiamo conosciuto tante persone di ogni età dedite alla solidarietà le quali ci hanno fatto capire che rappresenta una soddisfazione anche il soccorso verso chi si trova in difficoltà. Questi percorsi mi hanno fatto provare emozioni positive uniche. La Via degli Dei la percorrono in tanti. Lei pensi che io avevo il pettorale n. 28597 che è anche il numero di coloro che si sono iscritti da inizio anno. Valentina ed io abbiamo scelto un periodo sempre caldo perché farlo in inverno sarebbe climaticamente più severo. Comunque è un percorso che consiglio di fare a tutti gli appassionati perché è stata veramente un'esperienza unica".



GLI ANNI DEL PODISMO, LA NASCITA DELL'IDEA ED IL TRACCIATO



Da quanti anni fa podismo con Canapino?

"Mi è sempre piaciuto camminare - risponde Lucia - e qualche anno fa un gruppo di amici mi ha consigliato di tesserarmi a Canapino. Siamo un bel gruppo gestito altrettanto bene dal presidente Luca Buoni. Fra noi donne diverse fanno il competitivo come Lippi, Bianchi e Hristache. Io preferisco lunghe camminate non competitive. Con Valentina procedo in simbiosi su tutto condividendo gli stessi ideali come la passione per questo tipo di escursioni. Un giorno in sede ci leggemmo nel pensiero ed entrambe mostrammo in contemporanea l'idea della Via degli Dei. Dicemmo: si prova? Diversi con ci credettero, ma poi ci siamo riuscite mostrando una convinta volontà. Prima di noi altri quattro runner di Canapino, tutti maschi, c'erano riusciti. Prenotammo le camere di Bed Breakfast per il pernottamento e via... non vedevamo l'ora!"

Un cammino libero che impegna a metà fra il livello fisico e quello mentale con le due runner che si aiutano reciprocamente nei momenti di difficoltà perchè il tratto per la sua lunghezza di difficoltà ne ha sicuramente presentate. Una trail running unica per vivere anche la storia pensando ai numerosi antenati che l'hanno percorsa per motivi differenti, non certo per il piacere di vivere la natura, affidandosi al "fast packing" per un'avventura indimenticabile.

In partenza da Piazza da Piazza Maggiore arrampicandosi sotto i loggiati del centro di Bologna fino al "San Luca" ed al suo maestoso Santuario, hanno proseguito su un sentiero fangoso che costeggia il fiume Reno. Da qui il sentiero si è inerpicato verso il Monte Adone, poi hanno attraversato Monzuno, Madonna dei Fornelli quasi a mille metri di altitudine. Quindi si sono immerse nella via Flaminia Militare in un tracciato costruito dagli antichi romani narra la storia nel 187 a.c. Il punto più suggestivo arrivava da li a poco con la Cima Giogo e la Vetta Le Croci per poi scendere verso Fiesole e Firenze posando lo zaino per scrutare un vero museo all'aperto in Piazza della Signoria a Palazzo Vecchio.

VALENTINA LUCCHESI: UN TURISMO ITINERANTE INTERAMENTE PERCORSO A PIEDI

Si può essere invidiate soltanto per aver percorso un itinerario turistico a passo d'uomo? Si se non si prova direttamente come hanno fatto Lucia e Valentina.

"Dal piano - afferma Valentina - siamo salite fino ad un massimo di 1204 metri e vi garantisco che da quell'altezza si vedono panorami di incomparabile bellezza. E' stata dura anche se all'apparenza può non sembrare, ma abbiamo percorso anche un solo chilometro in un'ora nei tratti più impegnativi e sconnessi e ce ne sono diversi..."

VALENTINA SOFFRE DI FIBROMIALGIA MA PER FORTUNA E' RIUSCITA AD ARRIVARE A FIRENZE

"La fibromialgia - dice la runner che abita ad Anchiano - è una sindrome che forma dolori muscoloscheletrici diffusi e di affaticamento. A volte io che ho questo problema avverto dolori anche ai legamenti ed ai tendini, ma per fortuna nella Via degli Dei non ne ho risentito e sarebbe stato veramente un dispiacere non aver portato a termine la credenziale, come un attestato di aver concluso il percorso. Da quanti anni faccio podismo? Da circa 12. Iniziai a livello competitivo con il Bagni di Lucca, mentre 5-6 anni fa entrai a far parte di Canapino, perché alle marce della domenica conobbi un gruppo di ragazzi tesserati con la società marliese e facemmo subito amicizia. Sono stati loro a propormi questa scelta e li devo ringraziare. Mi trovo benissimo ed ora alla mia età preferisco dedicarmi alle marce non competitive, soprattutto per non sforzarmi troppo in considerazione anche dei fastidi muscolari che ogni tanto riaffiorano. È stato bellissimo riuscire in questa impresa e ad ogni tappa quando la sera si tornava al Bed Breackfast eravamo stravolte dalla stanchezza ma soddisfatte di aver terminato la tappa. Questa mia prima esperienza con l'ultra Trail è stata favolosa. Sono veramente felice di aver camminato sui sentieri appenninici per un dislivello totale D+ di 5100 metri in ambienti naturali percorrendo queste antica e memorabile strada romana. Ed ora assieme a Lucia è tempo di pensare alla prossima".