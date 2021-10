Sport



L’Aics lancia un campionato di calcio a 6 per over 45: iscrizioni ancora aperte

sabato, 23 ottobre 2021, 08:36

Dallo sport in generale è arrivato un deciso segnale di ripartenza, dopo il lungo stop forzato causato dal covid. La sezione lucchese dell’Aics, che da sempre si distingue per il proprio dinamismo organizzativo, vuole fare la propria parte e, tra i consueti e tradizionali tornei di calcio a 11 e a 5, da quest’anno organizza il primo campionato provinciale di calcio a 6 riservato agli over 45.

Come ci ha spiegato il referente Giulio Guidi, il torneo si ispira a quello che si svolgeva a Castiglioncello e coinvolgeva tantissime persone e si rivolge ad una fascia di età decisamente penalizzata dall’inattività da covid. Viene rimarcato il carattere amatoriale del campionato, non a caso potranno partecipare soltanto calciatore nati dal 1976 in giù e che non abbiano disputato partite in categorie federali oltre la Terza Categoria. Unica eccezione è riservata alla scelta del portiere, per il quale non ci sono vincoli di età.

L’obiettivo è quello di arrivare a una decina di squadre iscritte: la formula prevederà la fase a gironi e i play-off finali. Le due squadre finaliste si qualificheranno di diritto ai campionati italiani che si svolgeranno a Cervia nel giugno 2022. Stanno arrivando le iscrizioni, ma c’è ancora posto. Per informazioni e contatti telefonare al 0583/953794 (Giulio) oppure per email al calcetto@aicslucca.it