Sport



Libertas System Volley in lutto per la scomparsa del presidente Roberto Rugani

venerdì, 1 ottobre 2021, 08:47

Era il 1995 e, complice la passione della figlia minore Eleonora, Rugani si avvicina alla pallavolo, precisamente alla società System Volley con sede nell'Oltreserchio, dove vive con la famiglia.



In seguito ne diventa presidente e nel corso del tempo porta la società a conquistare titoli regionali e provinciali, milita nelle categorie di serie fino alla C ma anche, grazie a un sodalizio con altre società territoriali, nella categoria B1.



Anni di grandi gioie e amicizie, fatte di allenatori che lo ricordano con affetto, atlete che hanno dimostrato la loro gratitudine mantenendo rapporti duraturi nel tempo.



Un uomo disponibile, appassionato e sul quale poter sempre contare che ha costruito una società fatta di persone, un ambiente accogliente come la filosofia del suo slogan "System volley is a family" perché è così che ci si sentiva,a casa,con un padrone di eccellenza.

L'organico, commosso, composto da allenatori, dirigenti e atlete, si stringe intorno ai cari di Roberto.

I funerali si svolgeranno alle 15 di sabato 2 ottobre nella chiesa di S. Macario in Piano, Lucca.