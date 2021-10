Sport



Mc Donald's Porcari all'esordio in serie D: al Palacavanis arriva la Stella Rossa Scandicci

venerdì, 15 ottobre 2021, 19:49

di Valter Nieri

Un cammino davvero ambizioso per il Porcari Volley che, dopo aver acquisito la fiducia di uno sponsor rilevante come la Mc Donald'S, parteciperà per la prima volta nella sua breve storia al campionato regionale di serie D. Inserita nel raggruppamento B, affronterà la stagione con una rosa di 14 atlete tutte sotto i 18 anni, impegnate anche nel campionato Under 18. Salendo un altro scalino, per affrontare la stagione, la società presieduta da Roy Tocchini conferma le sue ambizioni dopo aver allestito un gruppo bene assortito ed i fatti stanno a confermare che continuando di questo passo ha il futuro dalla sua parte. Difficile invece fare pronostici per la stagione che va a cominciare visto il livellamento di valori che si preannuncia e soltanto il campo sarà il giudice sulle aspettative non solo del Porcari ma anche di tutte le altre squadre toscane. La Mc Donald'S è stata senza dubbio una delle società più attive sul mercato mettendo in pratica un progetto ambizioso accaparrandosi le prestazioni del trio Carmignani, Abruzzese e Meacci, provenienti dalla Nottolini, che bene fecero lo scorso anno contribuendo al successo bianconero nell'Appennino Toscano con la Under 17. Per il progetto di crescita la società rossonera è riuscita a riconfermare l'esperto coach Marco Fabbri che sarà coadiuvato dall'allenatrice in seconda Irene Vichi. Domani sera alle 21 il primo appuntamento stagionale al Palacavanis per le ragazze di Fabbri nel match contro la Stella Rossa Scandicci del presidente Paolo Barucci. La prima trasferta è programmata per sabato 23 ottobre alla palestra S.E. Le Fonti di Prato contro 29 Martiri Volley. Dodici le squadre che formano il girone e ventidue le giornate in programma con l'ultima fissata per sabato 26 marzo in casa contro il Volley Club Le Signe. Queste sono le 12 squadre partecipanti:

Mc Donald'S Porcari Volley, Stella Rossa, Emme Gel Calenzano, Libertas Ponte a Moriano, Volley Ponsacco, 29 Martiri Volley, Ariete Pallavolo Prato, G.S Bellaria Cappuccini Volley, Firenze Ovest Pallavolo, Volley Club Le Signe, Libertas System Volley e Sales Volley Firenze. Tre quindi le squadre lucchesi: oltre a Mc Donald'S Porcari nel girone sono inserite la Libertas Ponte a Moriano e la Libertas System Volley di Santa Maria a Colle.

ECCO LA ROSA DEL PORCARI DI COACH MARCO FABBRI

Schiacciatrici:

Matilde Melani (2007) riconfermata

Alice Mantovani (2004)

Valentina Meacci (2005)

Opposti

Sonia Bartolozzi (2004)

Carolina Abruzzese (2005)



Centrali:

Anna Manzoli (2004)

Matilde Stefani (2004)

Greta Carmignani (2004)

Alice Francesconi (2004)

Palleggiatrici:

Carolina Tocchini, capitano (2004)

Sarah Agostini (2004)

Liberi:

Martina Zanda (2004)

Elisa Carmignani (2004)

MATILDE MELANI LA PIU' GIOVANE

Già titolare nella scorsa stagione in 1.a Divisione e nelle Under, è pronta a riconfermare le sue performance anche in serie D la quattordicenne lucchese Matilde Melani, la più giovane del gruppo ed una promessa del volley toscano. La ragazza si è distinta negli ultimi due anni per la sua reattività ed il suo fisico prestante oltre che per il braccio potente.