MM Motorsport "a quattro punte" tra Trofeo Maremma e Rally Città di Bassano

lunedì, 18 ottobre 2021, 18:40

Difficile ripetere l’en plein di vittorie della prima giornata dei campionati, ma anche nel secondo weekend di gare per l’Incas Caffè Tennistavolo Lucca le soddisfazioni non sono mancate: delle quattro squadre regionali che sono scese in campo tre hanno concluso i rispettivi incontri con una vittoria (C2, D2/B e D2/C),...

lunedì, 18 ottobre 2021, 18:14

L'ultima gara della stagione GT, al Mugello, ha confermato il pistard lucchese ai vertici della categoria, pur dovendosi costantemente confrontare con vetture più potenti della sua

lunedì, 18 ottobre 2021, 18:10

La strepitosa stagione vissuta dalla Virtus Lucca, non poteva che concludersi nel migliore dei modi e i risultati delle finali dei campionati regionali promozionali staffette confermano ancora una volta la grande crescita del settore giovanile biancoceleste

lunedì, 18 ottobre 2021, 13:38

Bellissima partita al comunale di Altopascio con le due squadre che giocano il match a viso aperto senza risparmiarsi. Primi venti minuti di fuoco con occasioni da entrambe le parti poi il guizzo di Benedetti al 38', bravo a intercettare di testa un bellissimo cross di Borgia nel cuore dell'area...

domenica, 17 ottobre 2021, 23:07

La partita si archivia con una sconfitta, ma con la consapevolezza che la squadra c'è e il margine di miglioramento è alto, aver tenuto testa e spesso messo in difficoltà una corazzata come l'MTVB nata per la serie B non è stata cosa da poco

domenica, 17 ottobre 2021, 22:50

Con un terzo periodo d’alta scuola, costellati da canestri pregevole fatture e di una solida difesa che ha concesso solo sei punti alla rivali, il Basket Le Mura Lucca ottiene i primi due punti del suo campionato ai danni dell’Akronos Moncalieri