MM Motorsport alla 'finalissima' della Coppa Rally di Zona

giovedì, 28 ottobre 2021, 13:18

Sarà impegnato nel confronto più atteso - quello che coinvolgerà oltre duecento interpreti del rallismo nazionale - il team lucchese MM Motorsport. Sull'asfalto del Rally Città di Modena, teatro che vedrà assegnata la Aci Sport Rally Cup 2021, la struttura di Porcari assisterà in campo gara Pierluigi Della Maggiora, chiamato ad onorare il titolo regionale Over 55 al volante della Skoda Fabia R5. Al fianco del portacolori della scuderia Rally Revolution +1 siederà l'esperto Sauro Farnocchia, copilota compartecipe della "top five" conquistata al Rally di Casciana Terme da parte del driver lucchese.

Per Pierluigi Della Maggiora, il Rally Città di Modena sarà valida occasione per confrontarsi con gli esponenti della categoria, in una cornice che godrà di un ritorno di immagine di elevata intensità. Un impegno, il decimo stagionale, che l'alfiere di MM Motorsport affronterà con la consapevolezza di poter esprimere degnamente il feeling acquisito al volante della vettura boema, potendo contare sul supporto tecnico di un team di alto livello.

Il Rally Città di Modena si svilupperà su sette passaggi dove, protagoniste, saranno le prove speciali "Barighelli", "Ospitaletto" e "San Pellegrinetto", per un totale cronometrato di oltre settanta chilometri con partenza della prova inaugurale al sabato ed il prosieguo alla giornata successiva, che vedrà l'epilogo alle ore 17.16 a Maranello.