MM Motorsport "ok" al Rally Due Valli

lunedì, 11 ottobre 2021, 17:58

Una conclusione dolce-amara per la spedizione della Pugilistica Lucchese ai quarti di finale dei campionati italiani Schoolboy (13/14 anni) di Montesilvano, che riesce a staccare un solo biglietto per le semifinali di Mondovì in programma tra due settimane

lunedì, 11 ottobre 2021, 17:06

E' tanta la passione, a Lucca come ovunque, per il podismo, il Trail e l'ultra-Trail. C'è tanta voglia di correre ma anche semplicemente di camminare nei sentieri appenninici più o meno tortuosi per quel senso di libertà che le persone comuni ricercano costantemente ad ogni età

lunedì, 11 ottobre 2021, 17:01

La stagione sportiva che si avvia al termine, non smette di regalare soddisfazioni alla Virtus Lucca che continua a inanellare risultati estremamente positivi a conferma dell’ottima annata

lunedì, 11 ottobre 2021, 14:10

Grandissimo risultato per la veterana di casa Gym Star, la diciassettenne capannorese Arianna Bertolucci, che brilla nel settore gold sulla pedana pugliese di Ortona, alla fase interregionale del campionato federale di specialità, zona tecnica 3

lunedì, 11 ottobre 2021, 10:43

Comincia con un 2-2 conquistato in rimonta contro il forte TC Genova, storico rivale per il titolo da ormai quattro anni a questa parte per Jessica Pieri e compagne, la Serie A1 edizione 2021 per il Circolo Tennis Lucca Vicopelago

domenica, 10 ottobre 2021, 23:50

Al debutto davanti al proprio caloroso pubblico del PalaTagliate, con una capienza pari al 35% per le normative anti-Covid19, il Gesam Gas e Luce Luce cede per 87-93 all’overtime contro le campionesse d’Italia dell’Umana Reyer Venezia