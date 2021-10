Sport



MM Motorsport vince il trofeo Maremma con Roberto Tucci e la Skoda Fabia R5 Evo

lunedì, 25 ottobre 2021, 10:04

È un fine settimana da incorniciare, quello affrontato da MM Motorsport sulle prove speciali del Trofeo Maremma. Il team lucchese ha condiviso con Roberto Tucci la sua prima vittoria in carriera, cogliendo il massimo risultato grazie ad una performance che lo ha reso protagonista sulla Skoda Fabia R5 Evo "gommata" Pirelli, vettura che il pilota di Venturina ha scoperto sulle strade dell'appuntamento che ha coinvolto la provincia di Grosseto, teatro di nove passaggi cronometrati sulle prove speciali "Gavorrano", "Capanne" e "Marsiliana". Affiancato dall'esperto copilota Sauro Farnocchia, chiamato alla prima collaborazione in abitacolo, il portacolori della scuderia Jolly Racing Team ha preso il comando della classifica assoluta dalla seconda prova speciale per poi concretizzare il risultato acquisito sulla pedana d'arrivo.

In quinta posizione assoluta ha concluso Alessio Della Maggiora, impegnato al volante della Skoda Fabia R5 condivisa con Valerio Favali. Una prestazione convincente quella dell'alfiere di Rally Revolution +1, tornato sul sedile della boema in versione tradizionale dopo l'esperienza vissuta al Rally Città di Pistoia sul sedile della "Evo", archiviata sul terzo gradino del podio della classifica generale. Un risultato soddisfacente quello conquistato dal driver lucchese, protagonista del suo quinto impegno stagionale. Tredicesima posizione assoluta per Vittorio Ceccato, tornato alla collaborazione con Emanuele Dinelli dopo il Rally degli Abeti. Il pilota veneto si è prontamente rifatto della "toccata" che lo ha visto costretto al ritiro sulle strade del recente Rally Città di Pistoia, maturando un'altra valida occasione al di fuori dei confini regionali sulla Skoda Fabia R5 messa a disposizione dalla squadra di Porcari.

Da "pollici alzati" anche il risultato conquistato al Rally Città di Bassano, confronto che ha visto MM Motorsport rappresentata da Michele Caliaro, pilota che ha affrontato il contesto valido come manche finale di International Rally Cup al volante della Skoda Fabia R5. Assecondato "alle note" da Fabio Andrian, il pilota portacolori di Rally Team ha chiuso in tredicesima posizione nell'affollata classe R5, approfondendo le caratteristiche della vettura boema interpretata per sole tre volte in carriera. Un percorso condiviso con lo staff tecnico della struttura lucchese e valso il terzo arrivo consecutivo, parziale stagionale che ha confermato la bontà della comunione d'intenti tra le parti.

"Una grande soddisfazione aver condiviso con Roberto Tucci la sua prima vittoria in carriera - il commento di Manuela Martinelli, team manager di MM Motorsport - un successo che ci voleva, a chiusura di una parentesi decisamente sfortunata per lui sulle strade di casa. Roberto ha saputo interpretare egregiamente le particolarità della nostra Skoda Fabia R5 Evo, vettura che si è ben sposata con il suo stile di guida".

Nella foto (free copyright): il podio del Trofeo Maremma, con Roberto Tucci vincitore.