Monza BossGP: il lucchese Roberto Vanni su Lola-Alfa Romeo 3000

martedì, 5 ottobre 2021, 12:23

Ennesimo appuntamento di spessore per la squadra di Porcari, al "via" dell'appuntamento veneto con tre vetture. Chilometri tricolori per la Toyota Yaris GR e per la Peugeot 208 R2B mentre, sotto i riflettori della Coppa Rally di Zona, ci sarà la Skoda Fabia R5

martedì, 5 ottobre 2021, 10:30

Farmaè S.p.A. – azienda quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, leader in Italia nell'e-retailing di prodotti per la salute e il benessere – sosterrà la società sportiva dilettantistica giovanile Basketball Club Lucca con una sponsorship che andrà a coprire anche le spese per le operazioni di sanificazione degli...

martedì, 5 ottobre 2021, 09:40

L'appuntamento nazionale regala alla serie promossa da AC Lucca un nuovo leader: è Simone Marchi, salito al comando della classifica copiloti capitalizzando al meglio l'assenza di Jasmine Manfredi

martedì, 5 ottobre 2021, 09:25

Doveva consolidare il secondo posto in campionato e ha ribadito il proprio status con una prestazione sopra le righe sull'acqua che ha caratterizzato il week-end brianzolo

lunedì, 4 ottobre 2021, 17:27

Tre gare intense dove le padroni di casa, assieme alla Pallacanestro Femminile Prato e le vincitrici, hanno dato spettacolo offrendo al pubblico le proprie doti cestistiche

lunedì, 4 ottobre 2021, 17:27

La giovane atleta biancoceleste - allenata dal tecnico Lorenzo Dumini -, impegnata a Parma sia a titolo individuale sia come componente della rappresentativa toscana per la specialità del salto in lungo, fa registrare la misura di 5.21 che le vale un ottimo piazzamento