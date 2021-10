Sport



Noemi Signorile ricalibra le sue abitudini in una Bosca San Bernardo rinnovata

sabato, 16 ottobre 2021, 18:23

di Valter Nieri

Chi meglio di Noemi Signorile ha dimostrato di sapersi adattare alle nuove situazioni? La regista torinese ha cambiato dodici maglie ed è una delle poche se non l'unica ad aver giocato e vinto lo scudetto in tre nazioni diverse: in Italia con Bergamo nel 2011-12; in Romania con CSM Bucarest 2017-18 ed in Francia con RC Cannes nel 2018-19. L'ex azzurra è riuscita ogni volta a ricalibrare le proprie abitudini di gioco per la necessità della sua nuova squadra fin dal 2005 quando iniziò il suo lungo percorso e la sua carriera con Chieri. Con il suo talento ha incantato palasport di mezza Europa. Dotata di grande fantasia, tecnica ed estro è riuscita come poche ad emozionare, divertire e coinvolgere il pubblico, quello che apprezza il bel gioco e che si diverte alle improvvise modifiche di parabole e traiettorie. Una mente ovunque è stata. Per lei un nuovo inizio di campionato ed una riconferma a Cuneo alle dipendenze di coach Andrea Pistola e Domenico Petruzzelli. La squadra che ha avuto il merito di ricostruire una ripartenza del dopo covid facendo ancora ruotare il gioco dalle mani di lei: una delle registe più apprezzate nel panorama nazionale. E Noemi si mette con la consueta umiltà al servizio delle compagne facendo da tramite tra la panchina ed il campo. Con i colori biancorossi della società cuneese si sta identificando nella sua fase degli oltre 30 anni e lo fa con soddisfazione ma anche dall'alto della sua esperienza con la consapevolezza che il volley è un gioco di squadra e con la convinzione che l'atleta si deve mettere al servizio delle altre e capirne pregi e difetti altrimenti anche un talento non dura così a lungo come lei.

"A Cuneo-dice l'estrosa palleggiatrice-ho trovato l'ambiente giusto, un vero gruppo, una squadra e persone fantastiche. Ecco perchè non ho avuto dubbi nel rimanere anche per questa stagione preferendo questa riconferma alle incertezze di squadre e società che non conosco".

DA CAMPIONESSA DI FRANCIA HA PREFERITO ACCASARSI IN PIEMONTE, RISPETTO A PIAZZE PIU' IMPORTANTI

Alla Bosca San Bernardo oltre all'ambiente ha trovato un proseguimento di carriera vicino casa

"Si alla mia età preferisco rimanere vicino casa. I miei genitori abitano in un piccolo comune collinare in provincia di Torino ed io ho famiglia a Novara. Quindi in poco tempo sono da entrambe le parti."

La Bosca San Bernardo ha cambiato molto rispetto alla scorsa stagione

"Siamo state riconfermate in quattro. Oltre a me sono rimaste le schiacciatrici Gaia Giovannini e Alice Degradi. Quest'ultima però nel campionato scorso fu molto sfortunata a causa di un brutto infortunio al ginocchio che gli procurò una lesione del legamento crociato pregiudicandole quasi l'intero campionato ed il secondo libero Alice Gay."

COME POTENZIALE LA SQUADRA COME LE SEMBRA?

"Siamo una buona squadra. Le partenze sono state degnamente sostituite dalle nuove arrivate come l'opposto francese Lucille Gicquel che forma con me la diagonale, ma anche la venticinquenne banda olandese Jasper Marrit forma una bella coppia di schiacciatrici assieme alla stessa Degradi".

Nuove anche le centrali?

"Le centrali - prosegue Signorile - sono entrambe toscane e rappresentano un bel mix. Dall'esperta fiorentina Federica Stufi alla giovane pontederese Federica Squarcini. Il primo libero invece è la savonese Ilaria Spirito. Tutte insieme, se avremo quella fortuna che c'è mancata lo scorso campionato, faremo bene impegnandoci per accontentare il nostro meraviglioso pubblico che finalmente può sostenerci al Palaubibanca in maniera più massiccia"

La prima però l'avete steccata!

"Contro Acqua e Sapone Roma non siamo stati il vero Cuneo. Abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità. Per tastare il valore della nostra squadra ci vuole un po' di tempo, così come per raggiungere il miglior assemblamento fra le nuove e le riconfermate. Speriamo di riscattarci subito contro Trentino domani sera anche perchè lo scorso anno al Pala Trento giocammo forse la peggior partita dell'intera stagione".

TANTI RICORDI AZZURRI. RICORRE IL DECENNALE DAL SUO TRIONFO IN GIAPPONE NELLA COPPA DEL MONDO

Noemi Signorile senza la concorrenza di ruolo di Eleonora Lo Bianco avrebbe avuto una carriera azzurra ancor più decorosa. Ma ciò nonostante si è ritagliata a lungo il suo spazio. Fra pochi giorni ricorre il decennale del successo azzurro nella Coppa del Mondo in Giappone. Dal 4 al 18 novembre del 2011 la nazionale di Barbolini si aggiudicò il torneo davanti a Stati Uniti e Cina. Che ricordi ha Noemi di quella vittoria?

"La mia carriera in azzurro è stata un'esperienza straordinaria. Posso dire che il Giappone rimarrà per sempre uno dei miei più bei ricordi. Vincemmo contro squadre formidabili, ma noi lo fummo ancor di più. Sono sensazioni difficili da descrivere..."

Ha rimpianti nei suoi 17 anni di carriera professionistica?

"Uno soltanto legato al campionato italiano 2014-15 quando indossavo i colori della Igor Gorgonzola Novara. Perdemmo incredibilmente lo scudetto in gara 5 nella finale contro Casalmaggiore allora allenato da Davide Mazzanti. Perdemmo al tie-break in gara 5 in casa al Palaigor. In quella stagione avevamo chiuso la regular season al primo posto con 10 punti di vantaggio sulla squadra cremonese che avevamo battuto per giunta due volte, sia al Palafarina di Viadana per 3-1, sia nel ritorno in casa per 3-0. Io formavo la diagonale con Katarina Barun, le bande erano Alix Klineman e Kimberly Hill. Il centro era coperto da Cristina Chirichella e Martina Guiggi. Il libero Stefania Sansonna. Eravamo veramente una bella squadra e più forte di Casalmaggiore. Non sempre però vengono premiate le squadre migliori. Ecco, questo è stato il mio unico rimpianto, non aver vinto quello scudetto"

IL 13 E' IL SUO NUMERO PREFERITO

Il capitano di Cuneo Noemi Signorile ha cucito sulla maglia il numero 13. Lo stesso che indossava a 18 anni quando nel 2008 si impose con la nazionale nel campionato europeo Under 19. A cosa è dovuta questa sua preferenza? È forse superstiziosa?

"C'è solo un motivo-conclude l'elegante palleggiatrice-era il numero che indossava mia mamma quando giocava a volley. Mi ha trasmesso questa passione e dovevo ricambiarla in qualche maniera per ringraziarla.".

Tante ragazzine hanno urlato il nome di Noemi sui parquet e taraflex di volley di mezza Europa, dopo aver costruito un punto importante e lei continua ad essere un esempio per tutte quelle ragazze che in questi anni si sono avvicinate al volley. Un esempio per dedizione, passione e tenacia nel rappresentare degnamente i colori della sua squadra.



Foto Marco Collemacine