Sport



Nottolini a valanga a Porto San Giorgio

lunedì, 25 ottobre 2021, 19:19

di Valter Nieri

Una Nottolini propositiva e di sostanza supera brillantemente l'esame Energia 4.o-De Mitri Angels Project imponendosi a Porto San Giorgio con un perentorio 3-0. Seconda vittoria in altrettante partite per le ragazze magistralmente guidate nel paraflex del Palasavelli da coach Stefano Capponi.

Una partenza smagliante e positiva oltre le previsioni per le bianconere che con 6 punti sono al momento in prima posizione in compagnia di 3M Perugia, Battistelli Termoforgia e FGL Castelfranco, nel girone E di B1. La squadra capannorese mette in pratica gli insegnamenti del suo allenatore e gli schemi di gioco più volte riprovati in allenamento a seconda dell'avversario che va ad incontrare.

Al Palasavelli sono scese in campo Bresciani-Coselli in diagonale; Catani e Bianciardi al centro; Tesanovic e Salvestrini di banda e Battellino libero. Il primo set l'hanno mantenuto in pugno chiudendolo con un margine di vantaggio rassicurante sul 18-25. Le difficoltà comunque non sono mancate ed infatti le atlete di casa sono entrate in campo nella seconda frazione di gioco decise a recuperare lo svantaggio tanto che sul 16-8 a loro favore potevano anche riuscirvi.

A questo punto sono venute fuori le strategie del tecnico recchese che ha fatto dei cambi decisivi riuscendo a recuperare ed a vincere il set ai vantaggi per 24-26. Il lungo viaggio in pullman di circa 500 km. faceva affiorare un po' di stanchezza in alcune pedine e l'alternanza si rivelava determinante per disorientare il muro avversario. Lunardi prendeva il posto di Coselli (ormai è un classico questo avvicendamento) e Sciabordi quello di Tesanovic.

Anche il terzo set è stato equilibrato ma Bresciani e compagne hanno avuto il merito di rimanere più fredde e concentrate nei momenti decisivi commettendo meno errori delle avversarie. Un set chiuso 23-25 che ha visto entrare Varani per far respirare una Catani che è stata fra le protagoniste della partita. Ancora una volta da far registrare l'ottima prestazione in difesa di Ilaria Battellino, MVP dell'incontro, mentre fra le più prolifiche nel punteggio sono state Bianciardi, la stessa Catani e Lunardi con 14 punti. La Nottolini, a differenza di tante altre squadre, ha un organico numeroso e valido che le può incidere nel fare qualche variazione tattica senza risentirne il peso.

COACH CAPPONI: "LE RAGAZZE SONO STATE BRAVE A LEGGERE LE SITUAZIONI DI GIOCO"

Quello che spicca nella gestione Capponi è l'uso della rosa e la dislocazione di attacco e difesa. Per lui non ci sono titolari e riserve ma conta la compattezza di squadra che ha dato risultati nella scorsa stagione riconfermati anche nell'avvio di questo campionato.



"Abbiamo diverse alternative-dice a La Gazzetta di Lucca-ed è opportuno sfruttarle a seconda dell'avversario e del momento. Perchè ho sostituito Tesanovic con Sciabordi? La Tesanovic mette molto ordine ed equilibrio ma nel secondo set quando eravamo sotto nel punteggio avevamo bisogno di cambiare qualcosa in attacco e Rebecca è stata bravissima a mettere in difficoltà il muro delle nostre avversarie".

Coach si aspettava un inizio così positivo?

"In effetti le due vittorie così nette mi hanno un po' sorpreso soprattutto perché ci mancano ancora molti automatismi. La squadra ha molto da lavorare ed ampi margini di crescita. Lo stesso però vale per le altre squadre che sono alla ricerca di una identità.

SABATO AL PALAPIAGGIA ARRIVA VOLLEYRO CASAL DE PAZZI

Sabato un altro test impegnativo per le bianconere di Capponi. Al Palapiaggia arriva Volleirò Casal de Pazzi, uno dei migliori vivai a livello nazionale, pronto a schierare le sue giovani promesse Under 18. Un confronto che promette spettacolo e finalmente anche il cavillo burocratico che impediva la presenza del pubblico è stato sciolto.

Quindi i tifosi potranno occupare i gradini della palestra per una capienza ridotta al 60% a causa delle restrizioni imposte dai decreti anti-covid. Lo schieramento di Capponi e Lupetti contro quello di Ebana e Pilieci per una partita di alto livello tecnico per la B1, assolutamente da non perdere per gli appassionati di volley. È annunciata anche la diretta FB con il commento di Ilaria Gradi.

Foto Simone Lencioni