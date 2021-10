Sport



Nottolini che partenza... Per Toscanagarden e Img un beneaugurante 3 a 0

domenica, 17 ottobre 2021, 19:06

di Valter Nieri

Una partenza con il botto per le prime due squadre della Nottolini. La Toscanagarden si impone al Palapiaggia per 3-0 contro Margutta Civitalad nel girone E di B1 mentre l'IMG si impone a Montemurlo con l'identico punteggio contro la Pallavolo Scandicci nel girone I di B2.

La Toscanagarden continua, come nelle partite pre-campionato, a mostrare in attacco una Alice Tesanovic in grande spolvero. Gli altri volti nuovi Bianciardi e Varani oltre al ritorno di Salvestrini mostrano già una buona intesa con le riconfermate. La rosa ampliata bianconera è giovane e guarda al futuro con ottimismo ma intanto il progetto sta riscuotendo unanimità di consensi.

L'avversario di esordio in questo campionato si è arreso quasi subito alla superiorità bianconera bene orchestrata dalla sua regista Francesca Bresciani che ad appena 22 anni è una garanzia nel dettare i ritmi di gioco mettendo in pratica gli schemi voluti da coach Capponi. Soltanto nel primo set a tratti c'è stato equilibrio in campo ma poi nei due set successivi Toscanagarden ha ingranato la marcia vincendoli ampiamente nel punteggio. I tre set: 25-20/25-19/25-18.

Incontenibile la gioia del presidente Paolo Gradi: "Non ricordo un inizio così promettente-afferma il presidente-e non nascondo che nei minuti che precedevano l'incontro avevo un po' di timore vista la prestanza fisica delle nostre avversarie e la potenza a rete che mostravano nelle fasi di riscaldamento. Una giornata per noi da incorniciare con una Tesanovic fenomenale e più passa il tempo e maggiore è la mia convinzione sulle sue qualità. In contemporanea è arrivato il successo con l'identico punteggio anche per la nostra squadra di B2, quindi migliore avvio di campionato non poteva esserci".

La squadra di Capponi è scesa sul parquet con Bresciani e Coselli per la diagonale; Bianciardi e Catani al centro;Tesanovic e Salvestrini di banda con Battellino libero. I cambi: nel 3.o set sono entrate Varani al posto di Catani e Lunardi al posto di Coselli. Scampoli di partita nel finale anche per l'altra nuova arrivata Martina Canovai in battuta.

COACH CAPPONI: "DOPO UN PRIMO SET PIUTTOSTO EQUILIBRATO, ABBIAMO PRESO IN MANO LA PARTITA"

"Mi è piaciuto il carattere delle mie ragazze-sostiene Capponi-che sono state determinate e concentrate fino in fondo. Dopo aver sofferto in qualche fase del primo set, nella seconda e terza frazione il match è sempre stato sotto il nostro controllo. Sicuramente un bel risultato ed una vittoria che lascia ben sperare per il proseguio del campionato appena iniziato".

La squadra comincia a raccogliere l'intenso lavoro negli allenamenti ed anche le nuove si stanno integrando bene vero?

"Ripeto, sono soddisfatto di questo avvio di stagione, però dobbiamo ancora sistemare tante cose: in primis l'intesa con le centrali ed il rapporto muro/difesa".

Non sono mancate le sorprese: Volleyro ha perso in casa per 3-0 contro Battistelli Termoforgia. Una sconfitta pesante.

"Per quanto riguarda le altre-conclude il coach-i risultati nella prima giornata sono poco indicativi. Anche noi pur vincendo con una certa facilità siamo partiti molto contratti sbagliando molto nel servizio. Poi Volleyro ha perso contro una delle candidate alla promozione. Sicuramente il potenziale di queste due squadre è di alto livello"



IMG NOTTOLINI LARGO SUCCESSO ESTERNO CONTRO SCANDICCI

Al Palasergiobitossi l'IMG ha colto il primo successo esterno nel girone I di B2 vincendo 3-0 contro Scandicci. Il punteggio: 16-25/19-25/15-25 di proporzioni ancora più larghe rispetto a quello ottenuto dalla Toscanagarden. Le giovanissime di coach Davide Ribechini hanno bissato il successo della prima squadra fornendo una prestazione maiuscola.

Un esordio più facile del previsto coach?



"Direi una bella vittoria-risponde Ribechini-abbiamo affrontato l'altra squadra di B2 con un organico Under 18 come la nostra, per cui si è un po' stemperata l'emozione dell'esordio, trovandoci di fronte coetanee. Sicuramente vincere da tre in trasferta la prima è una situazione ottimale per continuare a lavorare"

In cosa consiste il suo concetto vollistico da trasmettere alle ragazze?

"Oltre agli obiettivi stagionali, il fine principale è formare atlete per la B1 o comunque metterle in condizione di continuare a giocare con soddisfazione nelle categorie. Credo di poter fornire loro, oltre all'insegnamento tecnico o tattico, anche qualche indicazione utile dal punto di vista della formazione personale e dell'atteggiamento. In questo primo mese e mezzo di lavoro ci abbiamo insistito molto e le ragazze stanno attente".

Avete nella rosa buone promesse tipo Caseti e Nuti.

"Noi siamo squadra: gira una, girano tutte. Caseti e Nuti si sono disimpegnate molto bene ma questo perchè ha funzionato tutto il sistema attorno a loro, dal palleggio alla ricezione".

Foto Simone Lencioni