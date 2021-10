Sport



Nottolini, trasferta insidiosa al PalaSavelli contro la neo-promossa Energia Angels Project

venerdì, 22 ottobre 2021, 16:31

di Valter Nieri

Dopo il felice esordio stagionale nella sua terza stagione consecutiva in B1, dove ha ribadito grazie ad una buona condizione fisica il suo motto: gioco, identità e progetto giovani, per la Toscanagarden arriva la prima trasferta stagionale contro Energia 4.o-De Mitri Volley Angels Project. Nella bella struttura del PalaSavelli di Porto San Giorgio la squadra di coach Capponi dovrà sudare per far punti senza farsi prendere in inganno dal fatto che l'avversario è una neo promossa. Un impegno assolutamente da non sottovalutare in quanto le rossoblù di coach Capriotti al Palabagagli per poco sabato scorso non costringevano Castelfranco al tie break, dimostrando solidità e organizzazione di un collettivo con buoni fondamentali negli schemi di attacco e difesa. Un mix di gioventù ed esperienza con una schiacciatrice formidabile come la ventinovenne bolognese Giada Benazzi (29 punti al Palabagagli) e l'efficienza al centro della trentenne Claudia Di Marino che smorza a muro per agevolare la difesa del promettente libero diciottenne Maria Livia Di Clemente.

CAPPONI: "PARTITA DIFFICILE, CI VORRANNO SCELTE BEN PRECISE A MURO E IN ATTACCO"

"Non sarà per niente facile questa trasferta-asserisce il tecnico recchese-loro sono una squadra fisica, giovane ma anche con atlete di esperienza che fanno spesso la differenza. Giada Benazzi è forte in tutti i fondamentali"

Come cercherete di contrastarla?

"Dovremo cercare di non farla giocare in situazione di palla comoda e tamponarla a muro. Non ho ancora deciso il sestetto iniziale ma sarà importante utilizzare le caratteristiche di tutto l'organico a disposizione in base alle soluzioni tattiche che proporrà il nostro avversario ed essere bravi a fare scelte ben precise a muro e in attacco cambiando continuamente i riferimenti. Un buon esame per vedere a che punto siamo anche se ci vuole assai tempo per raggiungere il livello di gioco che stiamo cercando "

Una formazione di partenza quindi non scontata. Capponi dovrà all'ultimo sciogliere i nodi sia in attacco che al centro, ma sicuramente ci sarà spazio per tutte le convocate che sono le bande Tesanovic, Salvestrini, Sciabordi e Canovai mentre come opposto, già dallo scorso campionato, è prevista la staffetta Coselli-Lunardi. Al centro partiranno inizialmente due delle tre convocate che sono Bianciardi, Catani e Varani. In regia Francesca Bresciani che più passa il tempo e più acquisisce sicurezza nella padronanza e nel ritmo di gioco, libero Ilaria Battellino. La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina FB della Nottolini ad iniziare dalle ore 19,30

IMG, ESORDIO CASALINGO IN B2 CONTRO AZZURRA SAN CASCIANO

Dal girone E di B1 al girone I di B2, quello tosco-ligure che vede impegnata l'IMG Nottolini di coach Ribechini. Le giovani Under 18 fanno domani sera l'esordio casalingo al Palapiaggia alle 21 contro le fiorentine di Azzurra V.S. Casciano. Entrambe le squadre sono state protagoniste di un buon avvio stagionale. L'IMG è reduce dal rotondo successo esterno per 3-0 di Montelupo Fiorentino contro la Pallavolo Scandicci, mentre le fiorentine superarono al Palacoverciano la squadra pistoiese dell'ABC Ricami Fenice per 3-1. Entrambe le squadre sono chiamate ad una pronta riconferma. Il Pianeta Nottolini sta inorgogliendo tutto il movimento vollistico lucchese. La società di Paolo Gradi è una delle sole sei a livello nazionale a partecipare sia al campionato di B1 sia di B2. Grazie al suo grande movimento vollistico nel partecipare a due campionati nazionali e ad ambire ad una parte di rilievo con le sue Under, meriterebbe al più presto un nuovo Palasport a Capannori, magari anche polivalente ma più confacente alle sue esigenze sperando che l'amministrazione comunale riesca a snellire i tempi per superare i cavilli burocratici nel mettere mano al progetto.