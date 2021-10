Olimpiadi 50 & Più, pioggia di medaglie per la delegazione di Lucca

Altri articoli in Sport

venerdì, 1 ottobre 2021, 10:43

Neo retrocessa contro neo promossa. Questa é la premessa del match che vede i rosablu di coach Giuntoli di scena, domani sera, sabato, al PalaBertolazzi di Montale

venerdì, 1 ottobre 2021, 08:47

L'organico, commosso, composto da allenatori, dirigenti e atlete, si stringe intorno ai cari di Roberto. I funerali si svolgeranno alle 15 di sabato 2 ottobre nella chiesa di S. Macario in Piano, Lucca

giovedì, 30 settembre 2021, 13:41

Quando si ha un sogno, di quelli che ti fanno sorridere ogni volta in cui li immagini realizzati, non c’è ostacolo che possa evitarti di raggiungerli: non ci sono età, genere, paura o preoccupazioni. Lo sa bene Sabrina Moscardini

giovedì, 30 settembre 2021, 08:39

Un successo programmato, fortemente voluto e conquistato. Luca Buonaguidi ha vinto la 50.a edizione della Nove Colli per la classifica riservata alla categoria M6

mercoledì, 29 settembre 2021, 13:12

Durante la due giorni di pugilato organizzata tra le mura dell'attuale "casa" della società lucchese, la palestra dell'ISI Pertini, i pugili nostrani hanno infatti riscosso solo successi, due dei quali arrivati contro atleti della prestigiosa squadra giovanile delle Fiamme Oro, per la prima volta ospite dei ring lucchesi

martedì, 28 settembre 2021, 18:23

Emiliano Galli, 43 anni di Colle di Compito e Giacomo Menchetti, 38 anni di Cascine di Buti: una coppia indissolubile per amicizia e per passione sportiva