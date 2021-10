Sport



Pablo Giovannetti, sciabolatore della Puliti, campione d'Italia

venerdì, 15 ottobre 2021, 12:36

Grande festa in casa Puliti.



Pablo Giovanetti, classe 2008, allievo al Palazzetto della SS. Annunziata, del maestro Radoi, ha vinto a Riccione il campionato italiano per la categorie “Ragazzi”.



Una vittoria di grande valore che lo schermitore lucchese ha ottenuto con bravura eccezionale imponendosi negli assalti decisivi sul pratese Maccelli per 15 a 0, sul barese Acquaviva per 15 a 3, sul quotatissimo frascatano Reale per 15 a 12. Con questa vittoria è approdato alla finale nella quale ha battuto prima il laziale Marcelli per 15 a 9 e poi, nella finalissima il varesino Benigni per 15 a 12.



Pablo, arrivato in sala di scherma da giovanissimo – aveva soltanto sei anni - aveva già dimostrato il suo valore vincendo alcune gare regionali e naxionali ma nell'occasione ha fatto vedere quanto sia migiiorato sotto le cure amorevoli del maestro Radoi, nelle cui braccia si è buttato dopo la stoccata vincente.



E' grande, ovviamente, la soddisfazione alla Puliti. La vittoria in un campionato italiano mancava da qualche anno. I buoni risultati non erano mancati, ma la conquista di un tricolore è da sempre di grande prestigio, specialmente in una disciplina sportiva di grande difficoltà come la scherma.