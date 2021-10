Sport



Parte bene la stagione per Cristina Coppi, nuova "stella" dell'Esperia

giovedì, 21 ottobre 2021, 19:25

di Valter Nieri

Esordio vincente per Cristina Coppi nel girone D di B1 con la sua nuova maglia dell'U.S. Esperia di Cremona. Al Palacambonino davanti ai suoi nuovi tifosi la schiacciatrice sanminiatese è stata fra le protagoniste nel successo interno contro la squadra emiliana Tirabassi e Vezzali, liquidata per 3-1. La girovaga del volley che nelle ultime otto stagioni ha cambiato altrettante maglie, a 27 anni è nella fase più alta della sua carriera ed ha scelto l'Esperia per andare alla ricerca di nuove emozioni, nuove tradizioni e nuovi ambienti facilitata dalle sue capacità di adattarsi facilmente e positivamente in nuove situazioni.

"A Volta-sottolinea-mi sono trovata benissimo e con le mie ex compagne avevamo creato un gruppo fantastico che meritava il salto di categoria. Aver perso la promozione in A2 nel golden set di Francavilla, dopo aver vinto l'andata 3-2 in casa, è un rammarico che ci porteremo sempre dietro ma anche il ricordo di un'annata straordinaria dalla regular season ai play off. Volta Mantovana ed Altino erano due bellissime squadre che si equivalevano in tutto. Soltanto una palla a favore di una o dell'altra squadra ha deciso la promozione. Purtroppo è stata a favore della squadra abruzzese"

La neo giocatrice gialloblu va sempre alla ricerca di migliorarsi e di nuove motivazioni facendosi guidare dalla fiducia, dall'intensità di gioco e da un buon focus di allenamento. Fa leva su orgoglio, determinazione e concentrazione e nell'ultima stagione si è distinta a volte in campo come top score ed anche MVP. Una crescita costante di rendimento come schiacciatrice laterale nelle qualità tecnico coordinative dell'elevazione, che l'hanno proiettata al centro del mercato estivo fra le atlete più richieste, finendo per firmare con la storica Esperia di Cremona nel sessantennale dalla sua fondazione.

"Volta rimarrà per sempre un bel capitolo della mia carriera-prosegue l'atleta toscana-ma ormai il mio percorso si concludeva nel Golden Set dei play off. Dovevo cercare nuove emozioni e fra le tante soluzioni che avevo a disposizione quella che maggiormente mi stimolava era il progetto dell'Esperia paventato dal vice presidente Tiziano Neviani. Poi devo essere sincera. Mi sono avvicinata al mio ragazzo che abita a Brescia, ad una sola trentina di chilometri da Cremona per cui possiamo incontrarci più spesso."

Appena arrivata a Cremona e disfatto le valigie qual'è la prima cosa che ha fatto?

"Sono andata a Brescia a cena con Beatrice Giroldi, la mia ex palleggiatrice che è stata ingaggiata in A2 dalla Millenium ed il mercoledi che è il mio giorno di riposo lo dedicherò spesso agli amici e ad approfondire la conoscenza di Cremona, città d'arte ricca di tante cose interessanti come la Collezione Stradivari presso il Museo Violino. Unica nota dolente il clima. In Valpadana c'è molta nebbia anche se per ora non l'ho vista considerando la lunga estate che abbiamo trascorso"

La società presieduta da Silvio Sassano ha navigato a lungo nella sua storia tra la B2 e la B1 raggiungendo il picco nella stagione 2005-06 disputando i play off in A2. La squadra si presenta con ottime credenziali e rinnovate velleità. Cristina Coppi è l'asso nella manica: il grande rinforzo nel roster che dispone al palleggio di Giorgia Arcuri.

"L'inizio è stato veramente promettente-la squadra ha buona qualità in tutti i reparti. È stato bello ritrovare il pubblico che qui a Cremona ci sostiene moltissimo. Il pubblico ci mancò molto lo scorso anno a causa del covid e giocare senza il sostegno dei tifosi è triste perché ad ogni vittoria il bello è dividere la gioia con loro che rappresentano l'aspetto più importante di una società sportiva. Oltre alla Arcuri ho trovato compagne molto brave tecnicamente come l'opposto Sara Lodi, le centrali Chiara Brandini, il nostro capitano e toscana come me, e Chiara Frugoni. Il libero è Patrizia Zampedri".

Quando si dice play off cosa risponde?

"Sono il mio incubo. Ho disputato diverse finali senza mai vincerle ed a volte per un soffio come nella scorsa stagione. Due stagioni fa invece dopo aver dominato il girone a Castelbellino, il nostro sforzo fu vano in quanto i campionati furono annullati per il covid. Spero proprio di invertire questa tendenza e di poterci arrivare vincendo fino in fondo"

Cristina Coppi ed il numero 11, che rapporto ha con questo numero?

" Il numero 11-conclude la formidabile schiacciatrice- l'ho cucito sulla maglia da tre stagioni, è il numero fedele dei miei viaggi, come una sorta di portafortuna ed infatti sono arrivata all'Esperia"

La squadra allenata da Valeria Magri e dal suo vice Gabriele Denti è alle prese sabato con la prima trasferta cercando di confermare a Gossolengo contro Fumara Miovolley, quanto di buono fatto vedere nell'avvio stagionale. Con una Cristina Coppi in più nel motore ed il buon grado di equilibrio fra i reparti l'Esperia si candida per un posto di rilievo nel girone di alto livello emiliano-lombardo.



FOTO UFFICIO STAMPA ESPERIA