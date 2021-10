Rally Revolution +1 con tre equipaggi al Trofeo Maremma

Altri articoli in Sport

venerdì, 22 ottobre 2021, 14:26

Domenica alle 18 sul parquet del PalaBrera, non sempre foriero di soddisfazione per i colori biancorossi, capitan Miccoli e compagne dovranno vedersela contro un team ancora sì fermo a zero punti ma capace di sfornare buone prestazioni come quella al debutto contro le campionesse d’Italia della Reyer Venezia

giovedì, 21 ottobre 2021, 21:23

Quarta di campionato, il Bcl è reduce da un intensa partita con il MTVB dove ha dimostrato di avere grande carattere, malgrado la sconfitta, che ricordiamo è avvenuta con una squadra sicuramente tra le più forti del campionato se non addirittura la più forte

giovedì, 21 ottobre 2021, 19:25

Al Palacambonino davanti ai suoi nuovi tifosi la schiacciatrice sanminiatese è stata fra le protagoniste nel successo interno contro la squadra emiliana Tirabassi e Vezzali, liquidata per 3-1

giovedì, 21 ottobre 2021, 11:09

Dopo lo splendido tricolore conquistato a Riccione da Pablo Giovanetti tra i “Ragazzi” l'Associazione Lucchese ha piazzato sul podio Giordano Vincenzi, bronzo nella gara dei “Maschietti”

mercoledì, 20 ottobre 2021, 15:30

Presentate al Palatagliate tutte le squadre giovanili e la prima squadra alla presenza delle istituzioni, delle famiglie e di tutta la cittadinanza

mercoledì, 20 ottobre 2021, 14:34

Dopo che da qualche settimana l'attività è iniziata in pieno, con grande successo di iscrizioni e interesse, arriva il momento della inaugurazione ufficiale per un nuovo centro sportivo di eccellenza per la pratica della ginnastica artistica e di altre discipline sportive per la persona