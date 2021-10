Riparte alla grande la Ginnastica Ritmica Lucca col settore Silver

Altri articoli in Sport

lunedì, 25 ottobre 2021, 14:20

Altra corsa, altro giro e altra vittoria nettissima per il Bama. Quando, come nelle ultime due gare disputate dai rosablù, l'avversario finisce all'intervallo sotto i 20 punti a referto è un segnale, al di là dell'evidente gap tra i due team, che la difesa sta funzionando

lunedì, 25 ottobre 2021, 14:20

Seconda uscita e seconda vittoria nel campionato di serie C per il Rugby Lucca. La squadra seniores del club lucchese si è imposta al termine di una partita dura e molto combattuta giocata domenica pomeriggio (24 ottobre) sul campo di casa contro il Gambassi Rugby

lunedì, 25 ottobre 2021, 10:04

Il team lucchese si eleva sul primo gradino del podio assoluto condividendo con il pilota di Venturina la sua prima vittoria in carriera

lunedì, 25 ottobre 2021, 09:56

Discorso rosso in quel del PalaBrera per il Basket Le Mura Lucca sconfitto per 56-48 da una Costruzioni Italia Broni che ha potuto così celebrare il primo successo del suo campionato

sabato, 23 ottobre 2021, 16:04

Da oltre un trentennio il lucchese Fabrizio Giovannini naviga nel calcio, lanciando e facendo giocare generazioni di giovani calciatori, vincendo campionati e trofei un po' ovunque in giro per la Toscana

sabato, 23 ottobre 2021, 11:18

Intervista a mister Pietro Cristiani in vista della trasferta del Tau Calcio contro la Pontremolese. Le prime tre giornate il Tau ha affrontato squadre difficili come Lastrigiana, Camaiore e Zenith, uscendone con 7 punti